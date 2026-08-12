/Shivsena Supreme Court Hearing: निवडणूक आयोगाने घटनेचा शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली- सिब्बल

निवडणूक आयोग म्हणते की मी शिस्तपालन समितीकडे जायला पाहिजे होते. मी त्याला (शिंदे) कशातून काढून टाकू? त्याने मला (उद्धव) काढून टाकले! चला पक्षाच्या रचनेकडे परत जाऊया. म्हणजे मी दाखवू शकेन की ती कितपत लोकशाही आहे. सिबल २०१८ च्या पक्ष घटनेचा संदर्भ देतात. पक्ष प्रमुख निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते म्हणजे, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्माता संस्था पूर्णपणे लोकशाही आहे. आता बघा कोण नियुक्त केले जातात? शिवसेना नेते काही उपनेते मग २ सचिव. पक्षाचा खजिनदार निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख, उप-जिल्हा प्रमुख ते नामनिर्देशित असतात. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार ते वापरतात. शिवसेना नेते हा शब्दप्रयोग अस्पष्ट वाटतो.विधिमंडळ पक्षाचे नेते की पक्षाचे नेते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचा अर्थ पक्षात. कारण ECI ला एका विशिष्ट निष्कर्षावर यायचे होते, म्हणून त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्याने शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली. परिच्छेद १५ अंतर्गत असलेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या अगदी उलट, असे सिब्बल म्हणाले.
१२ उपनेत्यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आणि २१ जण निवडून आले. कृपया ४ एप्रिल ही तारीख आणि आयोगाचा शिक्का लक्षात घ्या. हे २०१८ सालचे आहे. डाव्या बाजूला DECCBR असे लिहिले आहे. ते थेट उप निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये, मी दस्तऐवजात फेरफार करू शकत नाही. ते म्हणतात की ते येथे अस्तित्वात नाही, असे सिब्बल म्हणाले.फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवत नाही का? असे न्यायपीठाने विचारले. आम्ही कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या दोघांचीही माहिती दिली. आमचे म्हणणे आहे की आम्ही पक्षाची घटनाही दिली, असे सिब्बल म्हणाले. ते म्हणतात की हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आल्याचे जे. बागची म्हणाले त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे.
वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला असून कलम घटनेच्या २९ अ चा दाखल देण्यात आला.काही कागदपत्रे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर सादर केली.आम्ही पक्ष कार्यालयाचा पत्ता आयोगाला सांगितला. आयोगाला जे हवे ते दिले, यात घटनेचा संबंध नाही,23 जानेवारीच्या पक्ष संघटनात्मक निवडणुकीची माहिती आयोगाला दिली, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय लवकरच शिवसेना उद्धव_ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या २०२४ मधील याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या याचिकेत, राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभाअध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराल्या आव्हान देण्यात आले आहे.न्यायपीठात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आहेत.यासोबतच, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
विधानसभा सदस्यांना (आमदारांना) प्राप्त असलेल्या विधिमंडळ विशेषाधिकारांची व्याप्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराशी त्यांचा असलेला परस्परसंबंध यांबाबतच्या, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या एका घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय ६ ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू करणार आहे.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे आमदारांची संख्या किंवा त्यांच्यातील फूट याच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे स्वामित्व ठरवता येत नाही.चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. निवडणूक चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे पक्ष आणि त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सिब्बल यांच्या मते, प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न निर्माण होतो. आमदारांचा स्वतंत्र गट तयार झाला म्हणून तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाही.
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेत 'शिवसेनाप्रमुख' आणि 'पक्षप्रमुख' अशा पदांचा उल्लेख आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, 'मुख्य नेता' हे पद मूळ पक्षघटनेत नव्हते. पक्षात फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने हे पद निर्माण केले, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षफुटीनंतर निर्माण केलेल्या पदाला मूळ पक्षघटनेचा आधार कसा देता येईल, असा सवालही त्यांनी केला. १९९९ मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या बदलांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. मूळ पक्षघटनेत पदच नसेल, तर त्याच्या आधारे निर्माण झालेल्या गटाला मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे देता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला.
आमदारांचा गट वेगळा होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडणे नव्हे. संपूर्ण पक्षाचे स्वामित्व विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. निवडणूक आयोग ही न्यायाधिकरणासारखी संस्था आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना 'लोकशाहीवादी' किंवा 'अलोकशाहीवादी' ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाची बाजू सिब्बल यांनी मांडली. शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती, असे आयोगाचे मत असेल, तर पक्षाची मान्यता किंवा नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया का सुरू केली नाही, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
shiv sena supreme court hearing live: 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे दोन गट झाले. दोन्ही गटांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या नोंदींमध्येही हीच पार्श्वभूमी नमूद आहे.निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाभोवती आहे. पक्षाची घटना, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळातील बहुमत यांचा विचार कसा केला गेला, यावर ठाकरे गटाकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.