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Shivsena Supreme Court Hearing: निवडणूक आयोगाने घटनेचा शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली- सिब्बल

shiv sena supreme court hearing live: या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण प्रश्न फक्त ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा नाही; तर राजकीय पक्षाची खरी ओळख ठरवताना विधिमंडळ पक्षाचे संख्याबळ महत्त्वाचे की मूळ राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि घटना महत्त्वाची, हा व्यापक कायदेशीर मुद्दाही समोर आहे.आज सुनावणी/युक्तिवाद सुरू आहेत; आजच निकाल लागेल असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवू शकते आणि नंतर स्वतंत्र दिवशी निकाल देऊ शकते. आज कोर्ट काय निरीक्षण नोंदवतं, कोणत्या मुद्द्यांवर न्यायमूर्तींचे प्रश्न येतात आणि सुनावणी पूर्ण होते का, यावर पुढची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 12, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:19 PM IST
Shivsena Supreme Court Hearing: निवडणूक आयोगाने घटनेचा शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली- सिब्बल
12 August 2026 03:12 PM (IST)

निवडणूक आयोगाने घटनेचा शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली- सिब्बल ...

निवडणूक आयोगाने घटनेचा शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली- सिब्बल 

निवडणूक आयोग म्हणते की मी शिस्तपालन समितीकडे जायला पाहिजे होते. मी त्याला (शिंदे) कशातून काढून टाकू? त्याने मला (उद्धव) काढून टाकले! चला पक्षाच्या रचनेकडे परत जाऊया. म्हणजे मी दाखवू शकेन की ती कितपत लोकशाही आहे. सिबल २०१८ च्या पक्ष घटनेचा संदर्भ देतात. पक्ष प्रमुख निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते म्हणजे, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्माता संस्था पूर्णपणे लोकशाही आहे. आता बघा कोण नियुक्त केले जातात? शिवसेना नेते काही उपनेते मग २ सचिव. पक्षाचा खजिनदार निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख, उप-जिल्हा प्रमुख ते नामनिर्देशित असतात. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार ते वापरतात. शिवसेना नेते हा शब्दप्रयोग अस्पष्ट वाटतो.विधिमंडळ पक्षाचे नेते की पक्षाचे नेते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.  याचा अर्थ पक्षात. कारण ECI ला एका विशिष्ट निष्कर्षावर यायचे होते, म्हणून त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्याने शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली. परिच्छेद १५ अंतर्गत असलेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या अगदी उलट, असे सिब्बल म्हणाले. 

12 August 2026 03:04 PM (IST)

दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर निवडणूक आयोगाने कारवाई का नाही केली- सिब्बल...

दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर निवडणूक आयोगाने कारवाई का नाही केली- सिब्बल 

१२ उपनेत्यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आणि २१ जण निवडून आले. कृपया ४ एप्रिल ही तारीख आणि आयोगाचा शिक्का लक्षात घ्या. हे २०१८ सालचे आहे. डाव्या बाजूला DECCBR असे लिहिले आहे. ते थेट उप निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये, मी दस्तऐवजात फेरफार करू शकत नाही. ते म्हणतात की ते येथे अस्तित्वात नाही, असे सिब्बल म्हणाले.फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवत नाही का? असे न्यायपीठाने विचारले. आम्ही कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या दोघांचीही माहिती दिली. आमचे म्हणणे आहे की आम्ही पक्षाची घटनाही दिली, असे सिब्बल म्हणाले. ते म्हणतात की हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आल्याचे जे. बागची म्हणाले त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे.

12 August 2026 02:55 PM (IST)

आयोगाला जे हवे ते दिले, यात घटनेचा संबंध नाही- कपिल सिब्बल ...

आयोगाला जे हवे ते दिले, यात घटनेचा संबंध नाही- कपिल सिब्बल 

वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला असून कलम घटनेच्या २९ अ चा दाखल देण्यात आला.काही कागदपत्रे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर सादर केली.आम्ही पक्ष कार्यालयाचा पत्ता आयोगाला सांगितला. आयोगाला जे हवे ते दिले, यात घटनेचा संबंध नाही,23 जानेवारीच्या पक्ष संघटनात्मक निवडणुकीची माहिती आयोगाला दिली, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. 

12 August 2026 02:48 PM (IST)

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता होणार रद्द? काय घडलंय? ...

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता होणार रद्द? काय घडलंय? 

सर्वोच्च न्यायालय लवकरच शिवसेना उद्धव_ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या २०२४ मधील याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या याचिकेत, राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभाअध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराल्या आव्हान देण्यात आले आहे.न्यायपीठात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आहेत.यासोबतच, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.

12 August 2026 02:41 PM (IST)

आमदारांच्या विशेषाधिकारप्रश्नी सुनावणी आता 6 ऑक्टोबरला ...

आमदारांच्या विशेषाधिकारप्रश्नी सुनावणी आता 6 ऑक्टोबरला 

विधानसभा सदस्यांना (आमदारांना) प्राप्त असलेल्या विधिमंडळ विशेषाधिकारांची व्याप्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराशी त्यांचा असलेला परस्परसंबंध यांबाबतच्या, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या एका घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय ६ ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू करणार आहे.

12 August 2026 02:32 PM (IST)

...त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही, सिब्बलांचा युक्तीवाद ...

'...त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही', सिब्बलांचा युक्तीवाद 

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे आमदारांची संख्या किंवा त्यांच्यातील फूट याच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे स्वामित्व ठरवता येत नाही.चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. निवडणूक चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे पक्ष आणि त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

12 August 2026 02:30 PM (IST)

फूट मूळ पक्षातच हवी...

'फूट मूळ पक्षातच हवी'

सिब्बल यांच्या मते, प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न निर्माण होतो. आमदारांचा स्वतंत्र गट तयार झाला म्हणून तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाही.

12 August 2026 02:23 PM (IST)

मुख्य नेता पद नेमके कुठून आले ?...

'मुख्य नेता' पद नेमके कुठून आले ?

सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेत 'शिवसेनाप्रमुख' आणि 'पक्षप्रमुख' अशा पदांचा उल्लेख आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, 'मुख्य नेता' हे पद मूळ पक्षघटनेत नव्हते. पक्षात फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने हे पद निर्माण केले, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षफुटीनंतर निर्माण केलेल्या पदाला मूळ पक्षघटनेचा आधार कसा देता येईल, असा सवालही त्यांनी केला. १९९९ मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या बदलांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. मूळ पक्षघटनेत पदच नसेल, तर त्याच्या आधारे निर्माण झालेल्या गटाला मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे देता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला.

 

12 August 2026 02:19 PM (IST)

पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती मग मान्यता रद्द का नाही केली?, सिब्बलांचा निवडणूक...

पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती मग मान्यता रद्द का नाही केली?, सिब्बलांचा निवडणूक आयोगाला सवाल 

आमदारांचा गट वेगळा होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडणे नव्हे. संपूर्ण पक्षाचे स्वामित्व विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. निवडणूक आयोग ही न्यायाधिकरणासारखी संस्था आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना 'लोकशाहीवादी' किंवा 'अलोकशाहीवादी' ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाची बाजू सिब्बल यांनी मांडली. शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती, असे आयोगाचे मत असेल, तर पक्षाची मान्यता किंवा नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया का सुरू केली नाही, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

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TAGS:
shiv sena supreme court hearing live
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shiv sena party name symbol dispute
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

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