West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE Updates : पश्चिम बंगालमध्ये क्षणाक्षणाला बदलतायेत आघाडीचे आकडे, पाहा मोठी बातमी

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE Updates : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या आणि देशाच्या राजकीय पटलावर प्रभाव पाडणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका एकूण 294 जागांवर लढवण्यात आल्या. यापैकी 293 जागांचे निकाल 4 मे 2026 रोजी जाहीर होत असून, दक्षिणी पगरणा जिल्ह्यातील फालता जागेवरील काही गंभीर तक्रारीनंतर 21 मे रोजी या जागेसाठी पुन्हा एकदा मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, ज्याचे निकाल 24 मे रोजी जाहीर केले जातील.
प. बंगालमधील या निवडणुकीत केवळ सत्ताच नव्हे, तर राज्याची राजकीय दिशाही ठरणार असल्याने ही लढत अत्यंत अटीतटीची मानली जात आहे. या निकालानंतर होणारा संभाव्य हिंसाचार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढील 15 दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तुकड्या बंगालमध्येच तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी, अमित शाहांसह तब्बल जवळपास 19 राज्यातील नेते ममतांविरोधात प्रचार मैदानात उतरले होते. केंद्रीय फौजा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बंगालमध्ये यावेळी अटीतटीची लढत झाली आहे. तृणमूलची जबाबदारी एकहाती ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच होती. त्यामुळे या प्रतिष्ठेच्या लढाईत कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. 2021 निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने 215 जागांसह दणदणीत विजय मिळवला होता. तर भाजपने 77 जागा जिंकून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. यंदा हे चित्र कसं असेल? पाहा सर्व अपडेट एका क्लिकवर...
4 May 2026, 09:11 वाजता
आसनसोल इथं उमेदवार अग्निमित्रा पॉस मतमोजणी केंद्रावर हजर.
4 May 2026, 09:05 वाजता
पश्चिम बंगालमध्ये 250 जागांचे कल हाती. भाजप 148 जागांनी, तृणमूल 100 जागांनी आघाडीवर
4 May 2026, 09:00 वाजता
मालदा जिल्ह्यात काँग्रेस उमेदवार मौसम नूर मालतीपूर जागेवरून आघाजडीवर. पार्थी मोथाबारीमध्येही आघाडीवर.
4 May 2026, 08:53 वाजता
West Bengal Assembly Elections 2026 | Kolkata: On counting for West Bengal polls, Special Electoral Roll Observer, Subrata Gupta says, “… Every complaint has been addressed. Some of the CCTV cameras malfunctioned for 5-10 minutes over technical reasons…no victory rally can be… pic.twitter.com/glRrWcZdVC
— ANI (@ANI) May 4, 2026
4 May 2026, 08:40 वाजता
ममता बॅनर्जी भवानीपूरमधून पिछाडीवर भाजपचे सुवेंदू अधिकारी आघाडीवर
4 May 2026, 08:31 वाजता
पश्चिम बंगालमध्ये 144 जागांचे कल हाती. भाजप 71 जागांवर तर, तृणमूल 72 जागांनी आघाडीवर. काँग्रेसच्या हाती काही नाही.
4 May 2026, 08:29 वाजता
आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) चे संस्थापक आणि रेजीनगर विस जागेवरील उमेदवार असणारे हुमायूं कबीर हे पिछाडीवर असल्याचं म्हटलं जात आहे. 2 ते 3 तास आम्ही वाट पाहू, त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल असं ते म्हणाले.
4 May 2026, 08:24 वाजता
कोलकाता येथील आरजी वैद्यकिय महाविद्यालयामध्ये घडलेल्या अत्याचार पीडितेच्या आईला, रत्ना देबनाथ यांना भाजपनं पनिहाटी इथून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं होतं. जिथं 2021 मध्ये भाजपच्या उमेदवाराला 35 टक्के मतं मिळाली होती. 2011 पासून ही जारा टीएमसीचा किल्ला ठरलीये. तर, तृणमूलकडून या जागेची जबाबदारी तीर्थंकर घोष यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
4 May 2026, 08:03 वाजता
तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी या पाचही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात. पोस्टल मतमोजणी शेवटी होणार. काही क्षणात येणार पहिले कल हाती.
4 May 2026, 07:57 वाजता
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Central forces' armoured vehicles patrolling the Malda College counting centre premises. Central forces have been on alert since morning. Counting of votes will begin shortly. pic.twitter.com/YkBm57oO4y
— ANI (@ANI) May 4, 2026