Delhi Red Fort Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा LIVE VIDEO समोर; क्षणात झालं होत्याचं नव्हतं...

Red Fort Blast Live Video : दिल्ली सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 संध्याकाळी झालेल्या शक्तिशाली बॉम्बस्फोटाने हादरली. या बॉम्बस्फोटामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हुंडई आय-20 कारचा उपयोग करुन हा स्फोट करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीसीटीव्ही फूटेजनुसार ही कार दुपारी 3.19 वाजता लाल किल्ल्याच्या पार्किंगमध्ये आली होती. त्यानंतर संध्याकाळी 6.48 वाजता कार निघून लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ येते. त्यानंतर या कारचा भयावह स्फोट होतो ज्यामुळे दिल्ली हादरली. या दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाचा लाईव्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे.
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ स्फोटाचा लाईव्ह व्हिडीओ समोर आला आहे, जिथे एक पत्रकार त्याच्या यूट्यूब चॅनेलसाठी चित्रीकरण करत होता, त्या स्फोटानंतर झालेला गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसून येत आहे. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, त्या परिसरात किती गर्दी दिसतेय. त्यासोबत स्फोटाची तीव्रता देखील या व्हिडीओमध्ये पाहिला मिळते.
दिल्ली पोलीस आणि तपास पथकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दर्यागंज, लाल किल्ला परिसर, काश्मिरी गेट आणि सुनेहरी मस्जिद परिसरातही ही कार सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या मार्गावरील सीसीटीव्हीमध्ये ही कार दिसून आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, संपूर्ण मार्गाची टाइमलाइन तयार करण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये ही कार कोणत्या टोल प्लाझावरून गेली, कोणत्या सिग्नलवर किती वेळ थांबली आणि पार्किंगमधून बाहेर पडल्यानंतर ती कुठे दिसली अशा अनेक प्रकारची माहिती गोळा केली जात आहे. दिल्ली पोलीस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच आणि एनआयएच्या टीम संयुक्तपणे या दिल्ली लाल किल्ला स्फोटाचा तपास करत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार हा आत्मघाती हल्ला होता.