English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Red Fort Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा LIVE VIDEO समोर; क्षणात झालं होत्याचं नव्हतं...

Red Fort Blast Live Video : सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 ला संध्याकाळी बॉम्बस्फोटामुळे हादरली. या स्फोटामध्ये 8 नाहक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा लाइव्ह व्हिडीओ समोर आला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Nov 11, 2025, 11:38 AM IST
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा LIVE VIDEO समोर; क्षणात झालं होत्याचं नव्हतं...

Red Fort Blast Live Video : दिल्ली सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 संध्याकाळी झालेल्या शक्तिशाली बॉम्बस्फोटाने हादरली. या बॉम्बस्फोटामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हुंडई आय-20 कारचा उपयोग करुन हा स्फोट करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीसीटीव्ही फूटेजनुसार ही कार दुपारी 3.19 वाजता लाल किल्ल्याच्या पार्किंगमध्ये आली होती. त्यानंतर संध्याकाळी 6.48 वाजता कार निघून लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ येते. त्यानंतर या कारचा भयावह स्फोट होतो ज्यामुळे दिल्ली हादरली. या दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाचा लाईव्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा LIVE VIDEO समोर

दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ स्फोटाचा लाईव्ह व्हिडीओ समोर आला आहे, जिथे एक पत्रकार त्याच्या यूट्यूब चॅनेलसाठी चित्रीकरण करत होता, त्या स्फोटानंतर झालेला गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसून येत आहे. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, त्या परिसरात किती गर्दी दिसतेय. त्यासोबत स्फोटाची तीव्रता देखील या व्हिडीओमध्ये पाहिला मिळते. 

सीसीटीव्हीमधून धक्कादायक माहिती समोर

दिल्ली पोलीस आणि तपास पथकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दर्यागंज, लाल किल्ला परिसर, काश्मिरी गेट आणि सुनेहरी मस्जिद परिसरातही ही कार सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या मार्गावरील सीसीटीव्हीमध्ये ही कार दिसून आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, संपूर्ण मार्गाची टाइमलाइन तयार करण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये ही कार कोणत्या टोल प्लाझावरून गेली, कोणत्या सिग्नलवर किती वेळ थांबली आणि पार्किंगमधून बाहेर पडल्यानंतर ती कुठे दिसली अशा अनेक प्रकारची माहिती गोळा केली जात आहे. दिल्ली पोलीस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच आणि एनआयएच्या टीम संयुक्तपणे या दिल्ली लाल किल्ला स्फोटाचा तपास करत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार हा आत्मघाती हल्ला होता. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Red Fort Blast Live VideoDelhi Red Fort blastLal Qila car blastRed Fort blastDelhi car explosion

इतर बातम्या

बनावट कॅश वाऊचकर अन् घसघशीत पगार...कर्मचारीच कंपनीला चुना ल...

ठाणे