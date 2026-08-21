'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' लग्नासारखंच! आई-वडिलांनाही हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय, म्हणाले, 'पालक किंवा मित्रांना...'

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. परस्पर संमतीने प्रौढ व्यक्तींमध्ये असलेले लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे विवाहासमान असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पालक किंवा मित्रांना त्यांच्या निवडीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अथवा त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय समजला जात आहे.
न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी मुलीच्या कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असलेल्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. दोघेही परस्पर संमतीने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये असल्याने पसंतीच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये असले तरी त्यांचा कायदेशीर विवाह झालेला नाही. मात्र, ते दोघेही संमती देण्यास सक्षम प्रौढ असल्याने हे नाते विवाहासमान आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही काही काळापासून एकत्र राहत असून भविष्यात विवाह करण्याचाही त्यांचा मानस आहे, असं या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केल्याचंही न्यायालयाला सांगितलं. आम्ही स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याकडे (एसएचओ) तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयामध्ये सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयानेही विवाहबंधन नसतानाही प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहण्याचा अबाधित अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावताना आवर्जून नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ला कायदेशीर मान्यता आहे, पण ती मान्यता पूर्णपणे विवाहासारखी नाही. 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' दिली जाणारी संमती कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याअंतर्गत प्रौढ व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारात येते. 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ला दिलेली परवानगी बेकायदेशीर नाही किंवा त्याला गुन्हा म्हणता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केलं आहे. संमती देणाऱ्या प्रौढ पुरुष-स्त्री यांच्यातील 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' हा कोणताही गुन्हा नाही. समाजात ते अस्वीकार्य वाटले तरी कायद्याने ते अवैध ठरवत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. प्रौढ व्यक्तींना लग्न न करता एकत्र राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कुटुंबीय, पालक किंवा इतर कोणीही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत किंवा धमकी देऊ शकत नाहीत. पोलिस संरक्षणही मिळू शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. अशा संबंधांतून जन्मलेली मुले वैध मानली जातात आणि त्यांना भरणपोषण मिळते, असं कायदा सांगतो.