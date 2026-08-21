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'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' लग्नासारखंच! आई-वडिलांनाही हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय, म्हणाले, 'पालक किंवा मित्रांना...'

उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये मुलीच्या घरचे धमकावत असल्याचं याचिकाकर्त्या जोडप्याने म्हटलेलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:08 PM IST
'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' लग्नासारखंच! आई-वडिलांनाही हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय, म्हणाले, 'पालक किंवा मित्रांना...'
Image Credit: उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य: एआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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