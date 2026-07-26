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भारतसह जगातील 1.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात; हिमालयातील बर्फ वितळून पृथ्वीवर 56,000 नवीन तलाव तयार होणार?

हिमालयातील बर्फ वितळून पृथ्वीवर  56,000 नवीन तलाव निर्माण होऊ शकतात. भारत, पाकिस्तान, चीनसह जगातील 1.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात आहे. एका संशोधनातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.   

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:39 PM IST
भारतसह जगातील 1.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात; हिमालयातील बर्फ वितळून पृथ्वीवर 56,000 नवीन तलाव तयार होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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