/भारतसह जगातील 1.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात; हिमालयातील बर्फ वितळून पृथ्वीवर 56,000 नवीन तलाव तयार होणार?

Melting Glaciers : जगात दोन लाख ते दोन लाख पंचवीस हजार हिमनद्या आहेत. यामध्ये जगातील एकूण पाण्यापैकी 69 टक्के पाणी सामावलेले आहे. ऑस्ट्रेलिया वगळता प्रत्येक खंडात या हिमनद्या आढळतात. आर्क्टिक, अलास्का, अंटार्क्टिका, तसेच हिमालय आणि अँडीजसारख्या पर्वतरांगांमध्ये त्या मोठ्या संख्येने आहेत. हवामान बदलामुळे या हिमनद्या वितळू शकतात. यामुळे आशियासह अनेक देशांमध्ये महापूर येऊ शकतो. हिमालयातील बर्फ वितळून पृथ्वीवर 56,000 नवीन तलाव तयार होतील अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
नेचर कम्युनिकेशन्स'मध्ये एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. स्वीडन, अमेरिका, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे येथील संशोधकांनी पृथ्वीवरील सर्व हिमनद्यांखालील जमिनीचा नकाशा तयार केला. यावरुन त्यांनी एक धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. या संशोधनबाबतची माहिती या लेखता आहे. या हिमनद्यांमधील बर्फ वितळून पृथ्वीवर 56,000 नवीन तलाव तयार होतील. जे सध्या पूर्णपणे गोठलेल्या तलावांची जागा घेतील अशी भिती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.
स्वीडनमधील उपसाला विद्यापीठ, अमेरिकेतील कार्नेगी मेलन विद्यापीठ, स्वित्झर्लंडमधील लॉझान विद्यापीठ आणि नॉर्वेमधील ओस्लो विद्यापीठातील संशोधकांच्या एका पथकाने ग्रीनलँड आणि अंटार्क्टिकाच्या मोठ्या बर्फाच्या आवरणाबाहेर बाहेर असलेल्या हिमनद्यांचे विश्लेषण केले. हिमनद्यांखालील जमिनीची रचना निश्चित करण्यासाठी, त्यांनी जीपीयू (GPUs) आणि डीप लर्निंगवर आधारित 'इन्स्ट्रक्टेड ग्लेशियर मॉडेल' नावाच्या त्रिमितीय बर्फ प्रवाह मॉडेलचा वापर केला.
जर हिमनद्या पूर्णपणे नाहीशा झाल्या तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग कसा दिसेल हे समजून घेणे हा या विश्लेषणाचा उद्देश होता. याचा शोध घेणे फारच कठीण आहे. कारण हिमनद्यांचा तळ थेट दिसत नाही आणि त्यात खोल दऱ्या, खळगे, नैसर्गिक खोरे आणि वितळलेले पाणी साचू शकणारी क्षेत्रे लपलेली असू शकतात. भविष्यात किमान 0.05 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची 56,659 अशी सरोवरे तयार होऊ शकतात. ही भविष्यातील सरोवरे 40,647 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापू शकतात. 3,138 घन किलोमीटरपर्यंत पाणी साठवू शकतात. हे प्रमाण समुद्राच्या पातळीत 7-मिलीमीटर वाढीच्या समतुल्य आहे, जे पाणी थेट महासागरात वाहून जाण्याऐवजी या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये तात्पुरते साठवले जाईल. नव्याने बर्फमुक्त झालेल्या जमिनीपैकी 6 टक्के जमीन सरोवरांनी व्यापली जाऊ शकते. या अभ्यासात हिमालया, काराकोरम, हिंदुकुश, पामीर आणि तियान शान पर्वतरांगांसह आशियातील उंच पर्वतीय प्रदेश असुरक्षित असल्याचे ओळखले गेले आहे.
भारत, पाकिस्तान, पेरू आणि चीनसह अंदाजे 1.5 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात आहे. हिमनदीच्या सरोवरांमधून येणाऱ्या अचानक पुराचा संभाव्य धोका आहे. या अभ्यासात उंच पर्वतीय आशिया हा सर्वाधिक धोका असलेला प्रदेश असल्याचे ओळखले गेले आहे.