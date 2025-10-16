English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी राजकारणातून संन्यास...' तिकीट नाकारल्यानंतर बंद खोलीत लहान मुलांप्रमाणे ढसाढसा रडला नेता!

Abhay Singh Cry: लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) चे नेते अभय कुमार सिंह तिकीट न मिळाल्यावर लहान मुलासारखे ढसाढसा रडताना दिसत आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 16, 2025, 05:45 PM IST
अभय सिंह

Abhay Singh Cry: बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर भाजप, जनता दल (युनायटेड) आणि छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर होतेय. अशावेळी अपेक्षाभंग झालेल्या नेत्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय. अशाच एका हृदयद्रावक प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय. ज्यात लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) चे नेते अभय कुमार सिंह तिकीट न मिळाल्यावर लहान मुलासारखे ढसाढसा रडताना दिसत आहेत. काय आहे नेमकी घटना? सविस्तर जाणून घेऊया.

व्हायरल व्हिडिओचा भावनिक स्फोट

सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेल्या फेसबुक लाईव्ह व्हिडिओत अभय सिंह भावूक होऊन म्हणतात, "मला माफ करा... मी राजकारणातून संन्यास घेत आहे." मोरवा जागेसाठी 2020 मध्येही लढलेल्या या नेत्याच्या डोळ्यातील अश्रू आणि थरथरत्या आवाजाने लाखो लोकांना भावुक केलंय. त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलंय. पैशाच्या जोरावर इतरांना प्राधान्य दिले गेले, ज्यामुळे माझ्या मेहनतीचा अपमान झाल्याचे ते म्हणाले.

मोरवा मतदारसंघाचा राजकीय वाद नेमका काय?

समस्तीपूरमधील ही विधानसभा जागा एनडीए युतीत चिराग पासवान यांच्या एलजेपी(आर) च्या वाट्याला आली होती. मात्र, नितीश कुमार यांच्या नाराजीमुळे मोरवा आणि रोसेरा जागा जेडीयूला सोपवण्यात आल्या. येथे माजी आमदार विद्यासागर निषाद यांना उमेदवारी मिळाली, ज्यामुळे अभय सिंह यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या. 2020 मध्ये ते तिसऱ्या क्रमांकावर होते, तरीही पक्षाने त्यांना विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पैशाच्या व्यवहाराचा धक्कादायक आरोप

व्हिडिओत अभय सिंह यांनी तिकीट वाटप प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत म्हटले की, "कोणीतरी जास्त रक्कम देऊन जागा खरेदी केली." हे विधान बिहारच्या राजकारणातील भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला खतपाणी घालणारे आहे. यामुळे एनडीए युतीतील अंतर्गत कलह उफाळून आला असून, अन्य पक्षांतील नेत्यांच्या असंतोषाचीही माहिती समोर येत आहे.

राजकीय वर्तुळात काय प्रतिक्रिया?

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय नेते आणि विश्लेषकांमध्ये हा विषय ठरला आहे. एनडीटीव्हीने अभय सिंह यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचा फोन बंद असल्याचे नमूद केले. चिराग पासवान यांच्या पक्षातील हा प्रसंग युतीच्या एकजुटीवर प्रश्न उपस्थित करतो, तर विरोधी पक्षांकडून याचा फायदा घेण्याचे संकेत मिळत आहेत.

निवडणूक पारदर्शकतवर प्रश्न

ही घटना बिहार निवडणुकीतील तिकीट वाटपाच्या पारदर्शकतेवर आरसा ठेवते. ६ आणि ११ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानापूर्वी असे प्रसंग वाढत असल्याने, मतदारांमध्ये पक्षांवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. अभय सिंह यांच्या निवृत्ती घोषणेने स्थानिक राजकारणात बदल घडवू शकतो.

FAQ

प्रश्न: अभय कुमार सिंह यांचा व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे आणि त्यांनी काय घोषणा केली?

उत्तर: समस्तीपूरच्या मोरवा मतदारसंघातून तिकीट न मिळाल्याने लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) चे नेते अभय कुमार सिंह यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे भावनिक होत राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली. व्हायरल व्हिडिओत ते फफक-फफक रडताना दिसत असून, तिकीट वाटपात पैशाच्या व्यवहाराचा आरोप करत "मला माफ करा" असे समर्थकांना म्हणाले.

प्रश्न: मोरवा मतदारसंघातील तिकीट वादाचे कारण काय आहे?

उत्तर: एनडीए युतीत मोरवा आणि रोसेरा जागा सुरुवातीला एलजेपी(आर) ला मिळाल्या होत्या, पण नितीश कुमार यांच्या नाराजीमुळे त्या जेडीयूकडे गेल्या. जेडीयूने माजी आमदार विद्यासागर निषाद यांना उमेदवारी दिली, ज्यामुळे अभय सिंह यांना तिकीट नाकारले गेले. यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त करत पक्षावर विश्वासघाताचा आरोप केला.

प्रश्न: अभय सिंह यांच्या आरोपांचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?

उत्तर: अभय सिंह यांनी तिकीट वाटपात पैशाच्या खेळाचा आरोप केल्याने एनडीए युतीतील अंतर्गत कलह उघड झाला आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ बिहार निवडणुकीत तिकीट वाटपाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करतो. ६ आणि ११ नोव्हेंबरच्या मतदानापूर्वी यामुळे मतदारांचा पक्षांवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, तसेच विरोधी पक्षांना हा मुद्दा भांडवल करण्याची संधी मिळू शकते.

