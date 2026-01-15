Good News: सोनंच नव्हे तर आता चांदी...; RBI ची योजना तुमच्या खूपच फायद्याची; जाणून घ्या!

Silver Rate: सणासुदीला थोडं का होईना पण सोनं-चांदी घेणं असा आपल्याकडे रिवाज आहे. सोनं परिधान करण्यासोबतच ते गरजेवेळी उपयोगीदेखील येतं. त्यामुळे अनेकजण सोन्यात मोठी गुंतवणूक करतात. पण आता चांदीदेखील मागे नाहीय. चांदी खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आरबीआयने एक नवीन नियम आणलाय. काय आहे हा नियम? सविस्तर जाणून घेऊया.
आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार, आता चांदीचे दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेता येणार आहे. यापूर्वी फक्त सोन्यावर कर्ज मिळत असे पण आता चांदीचे दागिने किंवा नाणीही तारण म्हणून वापरता येतील. ही योजना सोने आणि चांदी (कर्ज) निर्देश, 2025अंतर्गत आहे. मात्र शुद्ध चांदीच्या बार किंवा बुलियनवर कर्ज मिळणार नाही, कारण त्यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे. लोकांना आणखी एक पर्याय देणे या योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे लोकांना त्यांची आर्थिक गरज भागवता येईल. ही सुविधा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल. त्यामुळे लोकांना त्वरित पैशांची मदत मिळणार आहे.
ही कर्ज सुविधा फक्त काही विशिष्ट संस्था देऊ शकतात. यात व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी आणि ग्रामीण सहकारी बँका, एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या यांचा समावेश आहे. इतर कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्ती या योजनेअंतर्गत कर्ज देऊ शकत नाहीत. आरबीआयने हे नियम स्पष्ट केले आहेत जेणेकरून सुरक्षितता आणि पारदर्शकता राहील. तुम्ही या संस्थांकडेच जाऊन अर्ज करू शकता आणि त्यांच्याकडून माहिती घ्या.
आरबीआयने दागिने गहाण ठेवण्यासाठी मर्यादा ठरवल्या आहेत. सोन्याचे दागिने 1 किलोपर्यंत, चांदीचे दागिने 10 किलोपर्यंत, सोन्याची नाणी 50 ग्रॅमपर्यंत आणि चांदीची नाणी 500 ग्रॅमपर्यंत गहाण ठेवता येतील. हे मर्यादा व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी आहेत जेणेकरून अतिरेक होऊ नये. तुम्ही तुमच्या मालकीचे असलेले दागिने किंवा नाणीच वापरू शकता. हे नियम सोने आणि चांदी दोन्हींसाठी लागू असणार आहेत.
दागिन्यांच्या मूल्यानुसार कर्जाची रक्कम ठरते. जर दागिन्यांची किंमत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर 85% कर्ज मिळेल. 2.5 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मूल्यावर 80% आणि 5 लाखांपेक्षा जास्त मूल्यावर 75% कर्ज मिळेल. उदाहरणार्थ जर तुमच्या चांदीच्या दागिन्यांची किंमत 3 लाख असेल तर तुम्हाला सुमारे 2.4 लाख कर्ज मिळू शकते. हे टक्केवारी सुरक्षितता लक्षात घेऊन ठरविण्यात आली आहे.
बँका दागिन्यांचे मूल्य ठरवण्यासाठी गेल्या 30 दिवसांतील सरासरी किंमत किंवा मागील दिवसाची किंमत यापैकी जे कमी असेल त्याचा आधार घेतील. हे दर आयबीजेए म्हणजेच इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजवरून घेतले जातील. बँक दागिन्यांची तपासणी करेल आणि प्रमाणित अहवाल देईल. हे प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि फसवणूक टाळते, अशी माहिती देण्यात आली.
कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला बँकेत दागिने जमा करावे लागतील. जेथे ते तिजोरीत सुरक्षित ठेवले जातील. कर्ज करारात व्याज, शुल्क आणि अटी स्पष्टपणे लिहिल्या जातील आणि ते तुमच्या आवडत्या भाषेत उपलब्ध असतील. जर कर्ज फेडले नाही तर बँक नोटीस देईल आणि आवश्यकता असल्यास लिलाव करेल. लिलावाची सुरुवातीची किंमत बाजार दराच्या 90% असेल आणि दोनदा अपयशी झाल्यास ती 85% पर्यंत कमी केली जाणार आहे.