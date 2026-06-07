/लॉकर उघडल्यावर 2 कोटी कॅश, 5 इमारती, 13 प्लॉट्स अन् पगार फक्त ₹6000...; पोलिसांनाही काय बोलावं कळेना, पाहा VIDEO

Raid Assistant Executive Engineer : ओडिशामधील कंदामाल जिल्ह्यातील बालिगुडा इथे आयटीडीएचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता बैकुंठनाथ बेहेरा यांच्या घरावर रेड टाकण्यात आली. ओडिशा व्हिजिलन्स म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) ने एकाच वेळी नऊ ठिकाणी धाड मारली. यावेळी बेहेरा यांचे बँक लॉकर उघडण्यात आले. यातील कुबेरचा खजिना पाहून अधिकारीही हैराण झालेत. लॉकरमधून तब्बल 2 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. त्यासोबत 5 इमारती, 13 प्लॉट्सचे कागदपत्रं सापडले आहेत. धक्कादायक म्हणजे या बेहेराचा सुरुवातीचा पगार सहा हजार असताना, एवढा मोठा कुबेरचा खजिना पाहून देशभरात खळबळ माजली आहे.
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपाखाली केलेल्या या कारवाईत, बँक लॉकरमधून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता, अनेक आलिशान घरे, मौल्यवान भूखंड आणि मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आली. दक्षता पथकाने भुवनेश्वर, जाजपूर, बारीपाडा आणि बालिगुडा येथील बैकुंठनाथ बेहरा यांच्याशी संबंधित नऊ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले.
#Odisha #Vigilance arrested Baikuntha Nath Behera in a disproportionate assets case after #recovering over ₹2 crore, during searches. Officials also found multi-storied buildings, gold, and bank deposits allegedly linked to the accused.#Bhubaneswar#VigilanceRaid#NewsFlash https://t.co/kWrgK4wayX pic.twitter.com/i7aEvrnm1T— Goldy Srivastav (@GoldySrivastav) June 7, 2026
त्याशिवाय, शैलाश्री विहार, कानन विहार, चंद्रशेखरपूर आणि जाजपूरच्या धर्मशाळा परिसरात दोन मजली घरे आढळून आली आहेत. दक्षता विभागाला 13 मौल्यवान भूखंडांची माहितीही मिळाली असून, त्यापैकी सात भूखंड भुवनेश्वरच्या प्रमुख भागांमध्ये आहेत. सुरुवातीला, धाडीदरम्यान 2,66,000 रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती, परंतु तपास पुढे सरकल्यावर बँकेच्या लॉकरमधून अंदाजे 2 कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
Around ₹2 crore in cash recovered from bank lockers linked to a government engineer during raids over alleged disproportionate assets in Odisha#odisha #cashhaul #raid #bhubaneswar pic.twitter.com/RODQqTV7ql— WION (@WIONews) June 7, 2026
दोन बँक लॉकरची झडती सुरू आहे. सोन्याचे दागिने, बँकेतील ठेवी, पोस्ट ऑफिसमधील गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकीचे मूल्यांकन केले जात आहे. विशेष म्हणजे, बैकुंठनाथ बेहरा 1999 मध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून शासकीय सेवेत रुजू झाले. त्यावेळी त्यांचा सुरुवातीचा पगार दरमहा फक्त 6000 रुपये होता.