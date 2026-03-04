English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मूळव्याधाच्या ऑपरेशननंतरही सुट्टी नाकारली, अन् संतापलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याने पॅन्ट काढून पुरावाच दाखवला

मूळव्याधाच्या ऑपरेशननंतरही सुट्टी नाकारली, अन् संतापलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याने पॅन्ट काढून पुरावाच दाखवला

Lucknow News: लखनौमधून एक लाजीरवाणी घटना समोर आली आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने आजारपणाची सुट्टी न दिल्याने एका लोको पायलटने पुराव्यासाठी चक्क पॅन्ट काढून मूळव्याधाच्या शस्त्रक्रियेचे व्रण दाखवले. काय आहे हा संपूर्ण प्रकार जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 4, 2026, 04:16 PM IST
मूळव्याधाच्या ऑपरेशननंतरही सुट्टी नाकारली, अन् संतापलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याने पॅन्ट काढून पुरावाच दाखवला
Photo Source: Freepik

Lucknow Loco pilot Viral Video:  लखनौमधून संतापलेल्या लोको पायलटचा एक अजबच प्रकार समोर आला आहे. मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया होऊनही रजा न दिल्याने त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्याला चक्क पॅन्ट काढून जखमा दाखवल्या. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खुपच व्हायरल झाला. यानंतर लोको स्टाफ युनियनने याला अमानवीय म्हटले आणि जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्धा कारवाईची मागणी केली. तसेच ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशननेही कारवाईची मागणी केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

लोको पायलटने अधिकाऱ्यासमोर चक्क पॅन्टच काढली

या लोको पायलटचे नाव राजेश मीणा असे आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांची मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया पार पडली. यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी आजारपणाच्या सुट्टीची मागणी केली असता, त्यांनी ती नाकारली. आणि पायलटवर अविश्वास दाखवला. यावेळी त्याने पिशवीमधील हृग्णालयाचे रिपोर्ट, औषधे-गोळ्याही अधिाकाऱ्यासमोर ठेवल्या मात्र, तरीसुद्धा त्यांची सुट्टी नाकारली गेली. यावेळी संतापलेल्या लोको पायलटने अधिकाऱ्यासमोर चक्क पॅन्ट काढून शस्त्रक्रियेचे व्रण दाखवले आणि त्याचा आजार सिद्ध केला. या घटनेचा व्हिडिओ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर व्हायरल झाला, ज्याला सर्व कर्मचाऱ्याकडून निषेध करण्यात आला. 

 

पुरावे दाखवूनही सुट्टी नाकारली

मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी राजेश मीणा यांची मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया लखनौमध्ये पार पडली होती. यावेळी आरामासाठी त्यांना 22 ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत सुट्टी देण्यात आली होती. मात्र, शस्त्रक्रियेच्या जखमा पूर्णपणे बऱ्या न झाल्याने त्यांनी सुट्टीचे दिवस वाढवण्याची मागणी केली होती. यावेळी युनिटमधील डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आणि त्यांना रजा देण्याचे खरे कारण असल्याची खात्री पटली. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना वरिष्ठांकडून 'आजारी मेमो' आणण्यास सांगितले. राजेश यांनी नियमांचे पालन करत क्रू कंट्रोलर आणि नंतर सीसीसीशी संपर्क साधला. कागदपत्रांचे पुरावे दाखवूनही सुट्टी नाकारल्याने त्यांना हे लाजीरवाणे कृत्य करावे लागले. नंतर यूनियन नेत्याच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांना अखेर विश्रांतीची रजा देण्यात आली. 

 

सरचिटणीसांकडून रेल्वे प्रशानावर कारवाईची मागणी 

दरम्यान एआयएलआरएसएच्या सरचिटणीस के.सी. जेम्स यांनी यावर प्रतिक्रिया देत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, 'वैद्यकीय रजा मिळवण्यासाठी लोको पायलटला इतक्या टोकाला जावे लागणे हे लज्जास्पद आहे.' घटनेची गंभीरता लक्षात घेता त्यांनी रेल्वे प्रशासन अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
#LocoPilotViralVideo #Lucknow #PilesSurgery

इतर बातम्या

‘सेक्रेड गेम्स’ फेम अभिनेत्रीला ब्रेस्ट कॅन्सर; रुग्णालयाती...

मनोरंजन