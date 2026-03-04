मूळव्याधाच्या ऑपरेशननंतरही सुट्टी नाकारली, अन् संतापलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याने पॅन्ट काढून पुरावाच दाखवला

Lucknow Loco pilot Viral Video: लखनौमधून संतापलेल्या लोको पायलटचा एक अजबच प्रकार समोर आला आहे. मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया होऊनही रजा न दिल्याने त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्याला चक्क पॅन्ट काढून जखमा दाखवल्या. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खुपच व्हायरल झाला. यानंतर लोको स्टाफ युनियनने याला अमानवीय म्हटले आणि जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्धा कारवाईची मागणी केली. तसेच ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशननेही कारवाईची मागणी केली.
या लोको पायलटचे नाव राजेश मीणा असे आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांची मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया पार पडली. यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी आजारपणाच्या सुट्टीची मागणी केली असता, त्यांनी ती नाकारली. आणि पायलटवर अविश्वास दाखवला. यावेळी त्याने पिशवीमधील हृग्णालयाचे रिपोर्ट, औषधे-गोळ्याही अधिाकाऱ्यासमोर ठेवल्या मात्र, तरीसुद्धा त्यांची सुट्टी नाकारली गेली. यावेळी संतापलेल्या लोको पायलटने अधिकाऱ्यासमोर चक्क पॅन्ट काढून शस्त्रक्रियेचे व्रण दाखवले आणि त्याचा आजार सिद्ध केला. या घटनेचा व्हिडिओ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर व्हायरल झाला, ज्याला सर्व कर्मचाऱ्याकडून निषेध करण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी राजेश मीणा यांची मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया लखनौमध्ये पार पडली होती. यावेळी आरामासाठी त्यांना 22 ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत सुट्टी देण्यात आली होती. मात्र, शस्त्रक्रियेच्या जखमा पूर्णपणे बऱ्या न झाल्याने त्यांनी सुट्टीचे दिवस वाढवण्याची मागणी केली होती. यावेळी युनिटमधील डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आणि त्यांना रजा देण्याचे खरे कारण असल्याची खात्री पटली. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना वरिष्ठांकडून 'आजारी मेमो' आणण्यास सांगितले. राजेश यांनी नियमांचे पालन करत क्रू कंट्रोलर आणि नंतर सीसीसीशी संपर्क साधला. कागदपत्रांचे पुरावे दाखवूनही सुट्टी नाकारल्याने त्यांना हे लाजीरवाणे कृत्य करावे लागले. नंतर यूनियन नेत्याच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांना अखेर विश्रांतीची रजा देण्यात आली.
दरम्यान एआयएलआरएसएच्या सरचिटणीस के.सी. जेम्स यांनी यावर प्रतिक्रिया देत संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, 'वैद्यकीय रजा मिळवण्यासाठी लोको पायलटला इतक्या टोकाला जावे लागणे हे लज्जास्पद आहे.' घटनेची गंभीरता लक्षात घेता त्यांनी रेल्वे प्रशासन अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.