'PM नरेंद्र मोदींसोबत काहीतरी अनपेक्षित....,' लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा धक्कादायक दावा, 'लोकसभेत त्यांच्या खुर्चीजवळ...'

Lok Sabha Speaker Om Birla on Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपणच सभागृहात येऊ नका असं सांगितलं असल्याचा खुलासा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केला आहे. अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता असल्याने आपण हा सल्ला दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणापूर्वी झालेल्या गोंधळावर आणि सभागृहाचं कामकाज स्थगित करण्यावर भाष्य करताना ओम बिर्ला यांनी ही माहिती दिली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधानांची खुर्ची घेरली असल्याने त्यांनी पंतप्रधानांना लोकसभेत न येण्याचा सल्ला दिला होता असं त्यांनी सांगितलं.
अध्यक्ष म्हणाले की, काही खासदारांनी लोकसभेच्या सभागृहात गैरवर्तन केलं होतं आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाचे खासदार पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी पूर्वमाहिती त्यांना मिळाली होती.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात काँग्रेसच्या महिला खासदारांच्या प्रकरणाबाबत माहिती दिली. अध्यक्षांनी सांगितलं की, काँग्रेसच्या एका महिला खासदाराने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, तसंच अध्यक्षांच्या आसनाकडेही आगेकूच केली. या घटनेबाबत त्यांनी तीव्र शब्दांत इशारा दिला.
लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, “काल लोकसभा सभागृहात काही सदस्यांनी ज्याप्रकारे आंदोलन केलं, असा प्रकार आजवर कधीही घडलेला नाही. सभापतींचे आसन हे अत्यंत आदरपूर्वक असते. कालचा प्रकार सभागृहावर काळा डाग होता.”
अध्यक्षांनी पुढे स्पष्ट केले की, “माझ्याकडे ठोस माहिती आली होती की काँग्रेसचे काही खासदार पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचून कोणतीही अनपेक्षित घटना घडवू शकतात. अशी घटना घडली असती तर ती अत्यंत निंदनीय ठरली असती. त्यामुळे मी पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली”. ओम बिर्ला यांनी ऑन रेकॉर्ड ही माहिती दिली आहे. लोकसभेचं कामकाज उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.
ओम बिर्ला यांनी 6 महिला खासदारांचा उल्लेख केला असून, यामध्ये महाराष्ट्राच्या दोन आहेत.
1. आर. सुधा
2. ज्योतिमणि
3. वर्षा गायकवाड़
4. गेनी बेन ठाकोर
5. के काव्या
6. शोभा बच्छाव
बुधवारी लोकसभेत नाट्यमय दृश्य पाहायला मिळालं, जेव्हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान मोदी उत्तर देणार होते. त्यापूर्वीच विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांनी फलक घेऊन सत्ताधारी बाकांकडे कूच केली. पंतप्रधान सभागृहात उपस्थित नव्हते आणि भाजप सदस्य पी.पी. चौधरी आपले भाषण करत असताना, विरोधी पक्षाचे सदस्य अमेरिकेशी झालेल्या व्यापार कराराच्या आणि माजी लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत सभागृहाच्या मध्यभागी आले. विरोध तीव्र झाल्याने, पंतप्रधानांचं भाषण होण्यापूर्वीच अध्यक्षांनी सभागृह तहकूब केलं.
“राजकीय मतभेद अध्यक्षांच्या कार्यालयापर्यंत आणण्याची या सभागृहाची परंपरा कधीच नव्हती. काल जे घडले, तो संसदेच्या इतिहासातील एक काळा डाग आहे,” असं अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले.