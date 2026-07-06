/लोणावळा आणि कर्जत दरम्यान भूस्खलन, पुढचे 2 दिवस मार्ग बंद; मोठी अपडेट समोर

मुसळधार पावसामुळे लोणावळा–कर्जत दक्षिण-पूर्व घाट विभागात रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, मंकी हिल आणि खंडाळा स्थानकांदरम्यान दरड कोसळल्याने रेल्वे रुळांवर मोठ्या प्रमाणात माती, दगड आणि खडक जमा झाले आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने अभियांत्रिकी विभाग, कर्मचारी आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने मार्ग पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. प्रतिकूल हवामानाचा सामना करत सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळून हे काम सुरू असून, रेल्वे सेवा लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
लोणावळा–कर्जत दक्षिण-पूर्व घाट विभागातील मंकी हिल आणि खंडाळा स्थानकांदरम्यान 121 आणि 123 किलोमीटरच्या परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे रेल्वे रुळांवर मोठ्या प्रमाणात माती, दगड आणि खडक साचले. परिणामी या मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे.
घटना घडल्यानंतर रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाने तात्काळ घटनास्थळी पथके पाठवली. कर्मचारी, जेसीबी, अर्थमूव्हर आणि इतर आवश्यक यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने रुळांवरील माती व दगड हटविण्याचे काम सुरू आहे. मार्ग सुरक्षित करून रेल्वे वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यावर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित आहे.
मंकी हिल ते खंडाळा च्या दरम्यान अजूनही ५० एमएम पाऊस सुरू आहे.त्यामुळे ज्या ठिकाणी दरड कोसळली आहे या ठिकाणी मलबा हटवण्याचा कामात अडथळे येत आहे.एक ट्रक लवकर सुरु करण्याचा मानस रेल्वे प्रशासनाचे आहे. धुके व सतत पडत असलेल्या पावसामुळे अनेक अडचणी येत आहेत.जवळपास आणखी एक ते दोन दिवस अजून तरी हा मार्ग ठप्प असणार आहे.
घाट परिसरात सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे दुरुस्तीचे काम आव्हानात्मक ठरत आहे. पावसामुळे पुन्हा दरड कोसळण्याचा धोका कायम असल्याने कर्मचारी अत्यंत सावधगिरीने काम करत आहेत. प्रतिकूल हवामान असूनही काम थांबविण्यात आलेले नाही आणि परिस्थितीनुसार कामाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दुरुस्तीच्या कामादरम्यान रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षिततेचे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कामगारांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपकरणांचा वापर, परिसराची सतत पाहणी आणि तांत्रिक निरीक्षणाच्या माध्यमातून कोणतीही दुर्घटना टाळण्यावर भर दिला जात आहे. मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित झाल्यानंतरच रेल्वे वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
रेल्वे मार्गावरील अडथळे दूर करून सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक तांत्रिक तपासणी करूनच रेल्वे गाड्यांना मार्ग मोकळा केला जाईल.
या परिस्थितीत रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत रेल्वे सूचना आणि अपडेट्सचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतले जात असून, मार्ग सुरक्षित झाल्यानंतरच नियमित रेल्वे वाहतूक सुरू करण्यात येईल. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.