/भारतातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर अचानक 1 लाख पर्यटकांची गर्दी, 3 तासांच्या प्रवासाला 12 तास लागले, मोठी वाहने 22 तास अडकली

उत्तराखंड : भारतातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या उत्तराखंडमध्ये अचानक 1 लाख पर्यटकांची मोठी गर्दी उसळली. यामुळे भयानक वाहतूक कोंडी झाली. कैंची परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली. 3 तासांच्या प्रवासाला 12 तास लागले, तर, मोठी वाहने 22 तास अडकली होती.
गांधी जयंती आणि शनिवार व रविवार असलेल्या लाँग वीकेंडमध्ये उत्तराखंड तसेच आसपासच्या हिल स्टेशनवर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी झाली. हिमाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या शिमल्यामध्ये लाँग वीकेंडच्या सुट्टीत मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाले. हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि दिल्ली येथून आलेल्या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक वाढली. तारादेवी ते शिमला दरम्यान अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अचनाक पर्यटकांची संख्या वाढली. नैनितालमध्ये परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की हॉटेल्स, होमस्टे आणि गेस्ट हाऊस पूर्णपणे भरले होते. हॉटेल न मिळाल्याने तसेच कुठेही राहण्याची व्यवस्था न झाल्याने अनेक प्रवाशांना त्यांच्या वाहनांमध्येच रात्र काढावी लागली.
हल्द्वानी ते अल्मोरा हा 3 ते 4 तासांचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी लोकांना 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. या कोंडीचा स्थानिक दुकानदार आणि वाहतूक व्यवसायांवरही परिणाम होत आहे. माल पोहोचवण्यासाठी ट्रकला 20 ते 22 तास लागले. प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे लोक वाहनांमध्ये तासन्तास अडकून पडले होते. परिवहन महामंडळाच्या बसेससुद्धा अल्मोरा आणि राणीखेतला अनेक तास उशिरा पोहोचल्या.
ज्या बसेस पहाटे 3 ते 4 च्या दरम्यान पोहोचायला हव्या होत्या, त्या दुपारी 2 ते 3 च्या दरम्यान पोहोचल्या. अनेक प्रवासी 12 तास वाहनात उपाशी-तहानलेले राहिले. यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. कैंची परिसरातील वाहतूक कोंडीमुळे अनेक प्रवाशांची रेल्वे चुकली. पिथोरगड, बागेश्वर आणि अल्मोरा येथून शहरांमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी आधीच रेल्वेचे बुकींग केले होते. मात्र, वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे प्रवासी स्टेशनवरच पोहचले नाहीत. अनेक प्रवाशांच्या रेल्वे चुकली. यामुळे सरकारी प्रशासनाविरुद्ध लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. कैंचीमधील गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कैंची परिसरातील वाहतूक कोंडीमुळे मालवाहू वाहनांना हल्द्वानीहून अल्मोराला पोहोचायला 20 ते 22 तास लागले.