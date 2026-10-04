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भारतातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर अचानक 1 लाख पर्यटकांची गर्दी, 3 तासांच्या प्रवासाला 12 तास लागले, मोठी वाहने 22 तास अडकली

लाँग विकेंडमुळे शिमला, मनाली, नैनीताल, उत्तराखंडमध्ये  1 लाख पर्यटकांची गर्दी झाली. 3 तासांच्या प्रवासाला 12 तास लागले. भारतातील सर्वात भयानक ट्रॅफिक जाम झाला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:10 PM IST
भारतातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर अचानक 1 लाख पर्यटकांची गर्दी, 3 तासांच्या प्रवासाला 12 तास लागले, मोठी वाहने 22 तास अडकली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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