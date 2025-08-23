पुणे, मुंबईसह भारतातील 28824 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणाऱ्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीला जबरदस्त झटका! 24 तासात 1306050000000 रुपये...

Larry Ellison net worth loss: भारतातील 28824 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकने अमेरिकेच्या बड्या IT कंपनीला चांगलेच महागात पडले आहे. हे सर्व कर्मचारी पुणे, मुंबईसह भारतातील शहरांमध्ये कार्यरत होते. भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकल्यावर कंपनीचे 24 तासात 1306050000000 रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
अमेरिकेच्या ओरेकल या आयटी कंपनीने भारतातील त्यांच्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटल्यानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कंपनीने ट्रम्प यांच्या आदेशावरून हा निर्णय घेतला.
गेल्या वर्षी भारतात ओरेकलचे 28,824 कर्मचारी होते. हे सर्व कर्मचारी बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा आणि कोलकाता येथे काम करत होते. डेटा सेंटर डायनॅमिक्सच्या मते, प्रत्येक 10 कर्मचाऱ्यांपैकी एका कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली. भारतीय कर्माचऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्यावर ओरेकलचे शेअर्स सुमारे 6 टक्क्यांनी घसरले. या घसरणीचा ओरेकलचे संस्थापक आणि माजी सीईओ लॅरी एलिसन यांच्या संपत्तीवर मोठा परिणाम झाला. कंपनीच्या 40 टक्के पेक्षा जास्त मालकी असलेल्या एलिसन यांना एका दिवसात 15 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.
ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, एलिसनची एकूण संपत्ती आता 286 अब्ज डॉलर्स आहे. या वर्षी त्यांच्या संपत्तीत 94.4 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. एलिसन यांनी जवळजवळ 37 वर्षे ओरेकलचे नेतृत्व केले आणि सप्टेंबर 2014 मध्ये त्यांनी सीईओ पदाचा राजीनामा दिला. ते सध्या कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) म्हणून काम करत आहेत. गेल्या वर्षी, ओरेकलचे भारतात एकूण 28,842 कर्मचारी होते, ज्यांची कार्यालये बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा आणि कोलकाता येथे होती.
एलोन मस्क सध्या 300 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असलेली एकमेव व्यक्ती आहे. त्यांची एकूण संपत्ती आता 371 अब्ज डॉलर्स आहे, परंतु यावर्षी ती 61.4 अब्ज डॉलर्सने घसरली आहे. कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी, ओरेकलचे सीईओ लॅरी विल्सन यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. अमेरिकेतील नोकऱ्या, डेटा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान भागीदारी यावर चर्चा झाली. त्यानंतर, ओरेकलने ओपनएआय सोबत एक करार केला, ज्या अंतर्गत कंपनीच्या पायाभूत सुविधांवर एआयचा वापर केला जाणार आहे.
ट्रम्प ऑफशोअरिंग आणि एच- 1बी व्हिसा कमी करण्याचे समर्थन करत असल्याने ओरेकल आता अमेरिकन बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत आहे असे अनेक लोक मानतात. प्रश्न असा उद्भवतो की ट्रम्प यांनी असे काय म्हटले होते की ओरेकलने भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले? भारताव्यतिरिक्त, अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये ओरेकल कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. सिएटलमध्ये, 10 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भूमिका संपुष्टात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मेक्सिकोमध्येही कपातीची संख्या भारतासारखीच असू शकते. अनेक देशांमधील कर्मचाऱ्यांना गुप्त बैठकांना बोलावले जात आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर कपात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.