English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  वरातीतल्या DJ च्या आवाजाने 140 कोंबड्यांचा मृत्यू; पोलिसांनी कोणावर दाखल केला गुन्हा?

वरातीतल्या DJ च्या आवाजाने 140 कोंबड्यांचा मृत्यू; पोलिसांनी कोणावर दाखल केला गुन्हा?

Chickens Mysterious Deaths: पोल्ट्री मालकाने पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली असून नेमका कोणाविरुद्ध आणि कोणत्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 1, 2026, 06:31 AM IST
या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - एआयवरुन साभार)

Chickens Mysterious Deaths: आत्तापर्यंत तुम्ही ध्वनी प्रदुषणाचा माणसांना त्रास होत असल्याच्या अनेक बातम्या वाचल्या, पाहिल्या असतील. मात्र उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील एका गावात लग्नाच्या वरातीदरम्यान लावलेल्या डीजे सिस्टीममधून बाहेर पडणाऱ्या कानठाळ्या बसवणाऱ्या आवाजामुळे कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. डीजेवर वाचवलेल्या मोठ्या आवाजातील संगीतामुळे आपल्या पोल्ट्रीमधील 140 कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत येथील एका पोल्ट्री फार्मच्या मालकाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रार दाखल केल्यामुळे पोलिसांना या प्रकरणामध्ये कारवाईही करावी लागली आहे. 

नेमका कुठे घडला हा प्रकार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना 25 एप्रिलच्या रात्री घडली. तक्रारदार साबिर अली यांच्या मालकीच्या पोल्ट्री फार्मजवळून एक लग्नाची वरात जात होती. ही वरात कुडवार भागातील राम भद्रा पूर्वा गावातून एका स्थानिक रहिवाशाच्या मुलीच्या लग्नासाठी आली होती. वरातीमध्ये मोठ्या आवाजाची डीजे सिस्टीम वापरण्यात आली होती. ही सिस्टीम गावातून जात असताना मोठ्या आवाजात गाणी वाजवली जात होती.

पोल्ट्री मालकाने तक्रारीत काय म्हटलं आहे?

साबिर अली यांनी केलेल्या आरोपानुसार, डीजे असलेली गाडी थेट त्यांच्या पोल्ट्री फार्मसमोरून गेली. त्यावेळी अचानक आलेल्या मोठ्या आवाजामुळे कोंबड्यांमध्ये घबराट पसरली आणि फार्ममध्ये गोंधळ निर्माण झाला. अनेक कोंबड्या तीव्र तणावाखाली आल्या आणि त्यानंतर लगेचच मरण पावल्याचा आरोप साबिर यांनी केला आहे. या वरातीमधील डीजेचा आवाज इतका तीव्र होता की कोंबड्या "घाबरून मरण पावल्या", असंही साबिर अली यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.

कोणत्या कलमांखाली दाखल झाला गुन्हा?

साबिर यांच्या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी पारसीपूर गावातील कवी यादव नावाच्या डीजे ऑपरेटरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 270 नुसार सार्वजनिक उपद्रव करणे आणि कलम 325 ज्यामध्ये कोणत्याही प्राण्याला जाणूनबुजून ठार मारणे, विष देणे, अपंग करणे किंवा निरुपयोगी करणे यासारख्या संदर्भातून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आता कसला तपास केला जातोय?

डीजे सिस्टीमने परवानगी असलेल्या आवाजाची मर्यादा ओलांडली होती का आणि मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले होते का, याची तपासणी पोलीस अधिकारी करत आहेत. पोलीस साक्षीदार आणि लग्नाच्या वरातीशी संबंधित लोकांचे जबाबही नोंदवत आहेत.

कोंबड्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेले नाही, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या असामान्य घटनेची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Loud MusicDJweddingdeathchicken

महाराष्ट्र बातम्या