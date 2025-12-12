टॅक्सीवाल्याकडून Love Bite, बॉयफ्रेण्डला सांगितलं, 'माझ्यावर गॅंगरेप झाला'; 22 वर्षीय तरुणीची 'अशी' झाली पोलखोल!

Fake gang Rape Case: बलात्काराच्या काही घटनांमध्ये दोघांच्या संमतीने संबंध आणि नंतर आरोप-प्रत्यारोपाचे प्रकार तपासात समोर येतात. अनेकदा काही महिलांकडून पुरुषांवर आरोप केले जातात. असाच एक प्रकार बंगळुरुमधून समोर आलाय. 22 वर्षीय नर्सिंग तरुणीने आपल्यावर गॅंगरेप झाल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात समोर आलेली घटना पाहून साऱ्यांनीच डोक्याला हात लावला. काय घडला नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
22 वर्षीय विद्यार्थिनी बेंगळुरूत खासगी महाविद्यालयात शिकतेय. तिने 6 डिसेंबरला मादिवाला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिच्या म्हणण्यानुसार, 2 डिसेंबरच्या रात्री सिर एम विश्वेश्वरय्या रेल्वे स्टेशनजवळ टॅक्सीतून जाताना ड्रायव्हर आणि त्याच्या साथीदारांनी गँगरेप केला. तक्रारीनुसार, ही घटना रात्री 11.30 नंतर घडली आणि सकाळपर्यंत चालू राहिली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ताबडतोब तक्रार नोंदवली आणि केस बनासवाडी पोलिसांकडे सोपावली.
तरुणीच्या तक्रारीनंतर बेंगळुरूच्या पूर्व भागात राहणाऱ्या टॅक्सी ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली. तो दोन मुलांचा बाप असून त्याची पत्नी गृहिणी आहे. पोलिसांनी त्याला घरुन अटक केली. तो संपूर्ण वेळ आपण निर्दोष असल्याचा दावा करत राहिला. या आरोपांवर मला धक्का बसल्याचं त्याने सांगितले. केरळी असल्याने दोघांचं आधीचं परिचय होता आणि त्याने तिला फक्त स्टेशनपर्यंत सोडलं होतं, असे त्याने सांगितले.
पोलिस तपासात सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हॉट्सअॅप मेसेजेस महत्वाचे ठरले. 2 डिसेंबर रात्री 11.30 ते 3 डिसेंबर सकाळी 5.30 पर्यंतचे स्टेशनचे फुटेज पोलिसांनी तपासले. यात दोघे एकत्र फिरत होते, टॅक्सीत आत-बाहेर होत होते आणि संमतीने रात्र काढल्याचे दिसून आले. यात 'गँग मेंबर्स' कोणताही दिसत नाही. 3 डिसेंबरनंतर तिने ड्रायव्हरला अनेक मैत्रीपूर्ण मेसेज पाठवले. ज्यातून तिची सहमती होती असे दिसले.
तपासात बोलावून घेतल्यावर तिने कबूल केलं की, ही तक्रार खोटी आहे. कारण ड्रायव्हरसोबतच्या भेटीत गळ्यावर स्क्रॅच मार्क्स झाले होते. हे लपवण्यासाठी तिने प्रियकराच्या प्रश्नांपासून वाचण्यासाठी ही कथा रचली. 2 डिसेंबरला तिने प्रियकराला फोन करून 5.30 च्या ट्रेनची माहिती दिली होती.
पोलिसांनी तिच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवलं आणि ड्रायव्हरला अटक केली. जेव्हा पुरावे सापडले, तेव्हा तिला चौकशीसाठी बोलावलं. तिने आपला खोटेपणा कबूल केला. अटक करण्यात आलेला ड्रायव्हर अजूनही कोस्टडीत आहे आणि तो निर्दोष आहे असा दावा तो करतोय.
उत्तर: २२ वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीने केरळी टॅक्सी ड्रायव्हरवर गँगरेपचा खोटा आरोप केला. खरं तर दोघांमध्ये संमतीने संबंध होते, पण गळ्यावर प्रेमाचे खरखराटे (स्क्रॅच मार्क्स) दिसू नयेत म्हणून तिने प्रियकरापासून लपवण्यासाठी ही खोटी कहाणी रचली.
उत्तर: रेल्वे स्टेशनच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोघे रात्रभर एकत्र फिरताना आणि संमतीने वागताना दिसले. कोणतेही साथीदार नव्हते. तसेच घटेनंतर विद्यार्थिनीने ड्रायव्हरला मैत्रीपूर्ण व्हॉट्सअॅप मेसेज पाठवले होते, ज्यामुळे संमती स्पष्ट झाली आणि तक्रार खोटी असल्याचं सिद्ध झालं.
उत्तर: ३३ वर्षीय ड्रायव्हरला सुरुवातीला अटक झाली, पण तो सुरुवातीपासून निर्दोष असल्याचं सांगत होता. विद्यार्थिनीने खोटेपणा कबूल केल्यावरही तो सध्या कोठडीत आहे. तपास सुरू असून, खोट्या तक्रारीमुळे विद्यार्थिनीवर कायद्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे, तर ड्रायव्हर आणि त्याच्या कुटुंबावर मोठा मानसिक ताण आला आहे.