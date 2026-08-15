/सून घरात एकटी असतानाच पोहोचले नातेवाईक; बॉक्स हलत असल्याने संशय, उघडून पाहिलं असता हादरले, आत चक्क...

उत्तर प्रदेशातील जालौन येथे प्रेमसंबंधाशी संबंधित धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. या घटनेची संपूर्ण परिसरात चर्चा रंगली आहे. काल्पी भागातील मैनपूर गावात राहणाऱ्या आपल्या प्रेयसीच्या घरी एक तरुण गेला होता. तरुणीच्या कुटुंबीयांना त्याच्या उपस्थितीची कुणकुण लागली. त्यांनी घरात त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली असता, तो एका खोलीत ठेवलेल्या मोठ्या पेटीत लपलेला आढळला.
पेटी उघडताच आणि तो तरुण बाहेर येताच, तिथे उपस्थित लोकांचा संताप अनावर झाला. त्याला लाथा-बुक्क्यांनी आणि चपलांनी मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. प्रकरण एवढ्यावरच थांबलं नाही, तर त्या तरुण आणि तरुणीला पकडून त्यांची गावातून धिंड काढण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. एका ग्रामस्थाने या घटनेचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले आणि आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
मेनपूर गावातील ही घटना एका प्रेमसंबंधांशी संबंधित असल्याचं समजत आहे. गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेच्या पतीचं काही काळापूर्वी निधन झाले होते. पतीच्या निधनानंतर तिची ओळख त्याच गावातील एका तरुणाशी झाली आणि हळूहळू त्यांच्यातील जवळीक वाढली. तो तरुण तिच्या घरी वारंवार येत असे. किराणा तसंच इतर खर्चासाठी तिला आर्थिक मदतही करत असे, असं सांगितलं जात आहे. या काळात त्यांच्यात जवळीक निर्माण झाली. अलीकडेच, तो तरुण महिलेला भेटण्यासाठी तिच्या घरी गेला होता, तेव्हा तिच्या सासरच्या मंडळींना त्याच्या उपस्थितीची कुणकुण लागली. त्यांनी घरात शोध घेतला. सुरुवातीला कोठेच आढळला नाही. अखेरीस, खोलीत ठेवलेल्या एका मोठ्या पेटीकडे त्यांचं लक्ष गेले; ती पेटी उघडताच त्यांना तो तरुण आत लपलेल्या अवस्थेत सापडला.
पेटीमध्ये तरुण आढळताच उपस्थित संतापले. त्या तरुणाला लाथा-बुक्क्यांनी आणि चपलेने मारहाण करण्यात आली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी या घटनेचा व्हिडिओही रेकॉर्ड केला. मारहाणीनंतरही हा प्रकार थांबला नाही. महिला आणि तरुणाची गावातून धिंड काढल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यांच्या या सार्वजनिक अवमानाचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, या घटनेबाबत सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर ग्रामपंचायतीची बैठक झाली. मात्र, दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाकडून पोलिसांकडे अधिकृत लेखी तक्रार दाखल केल्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
या प्रकरणाबाबत कालपी कोतवाली पोलिसांनी सांगितले की, आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाकडून अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार प्राप्त झाल्यास या प्रकरणाचा तपास केला जाईल आणि नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. तक्रार मिळाल्यानंतर या घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी केली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.