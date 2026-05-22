/कमी CIBIL स्कोरमुळे अटक होऊ शकते का? कायदा नसेल माहिती तर होईल अडचण!

CIBIL Score Rules: कमी CIBIL स्कोर हा आर्थिक इशारा असतो, गुन्हा नाही. त्यामुळे अटक होण्याची भीती बाळगण्याऐवजी आर्थिक सवयी सुधारण्यावर भर देणं अधिक गरजेचं आहे.
CIBIL Score Rules: आजच्या आर्थिक जगात कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि EMI हे जीवनाचा भाग बनले आहेत. अशा परिस्थितीत सिबिल स्कोर म्हणजेच क्रेडिट स्कोर हा प्रत्येक व्यक्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मात्र अनेकांच्या मनात एक मोठा प्रश्न असतो—कमी सिबिल स्कोर असेल तर अटक होऊ शकते का? या संदर्भात कायदा नेमकं काय सांगतो, हे स्पष्टपणे समजून घेऊया.
सिबिल स्कोर हा 300 ते 900 या दरम्यान असलेला आकडा असतो, जो तुमची कर्ज परतफेड करण्याची सवय दर्शवतो. स्कोर जितका जास्त, तितकी तुमची आर्थिक विश्वासार्हता जास्त मानली जाते. बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज देताना याच स्कोरवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. कमी स्कोर असल्यास कर्ज मिळणं कठीण होतं किंवा जास्त व्याजदर लागू होतो.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फक्त CIBIL स्कोर कमी आहे म्हणून कोणालाही अटक केली जाऊ शकत नाही. भारताच्या कायद्यानुसार CIBIL स्कोर हा फक्त आर्थिक मूल्यांकनाचा निकष आहे, गुन्हा नाही. त्यामुळे खराब क्रेडिट हिस्ट्रीमुळे तुरुंगात जावं लागेल, ही भीती पूर्णपणे चुकीची आहे.
अटक होण्याची शक्यता तेव्हाच निर्माण होते, जेव्हा कर्ज परतफेड न करण्यामागे फसवणूक, हेतुपुरस्सर टाळाटाळ किंवा कायद्याचा भंग आढळतो. उदाहरणार्थ बनावट कागदपत्रांवर कर्ज घेणे, जाणूनबुजून कर्ज न फेडणे, बँकेची फसवणूक करणे अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई होऊ शकते आणि गंभीर बाबींमध्ये अटकही होऊ शकते.
जर एखाद्या व्यक्तीने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था पुढील पावले उचलतात. नोटीस पाठवली जाते, कर्ज वसुलीसाठी एजन्सी नियुक्त केली जाते. यानंतर प्रकरण न्यायालयात नेले जाते.न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते किंवा पगारातून रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. मात्र ही प्रक्रिया नागरी (civil) स्वरूपाची असते, फौजदारी (criminal) नाही—जोपर्यंत फसवणूक सिद्ध होत नाही.
CIBIL स्कोर खराब असल्यास खालील अडचणी येऊ शकतात. कर्ज अर्ज नाकारले जाते.जास्त व्याजदर आकारला जातो.क्रेडिट कार्ड मिळण्यात अडचण येते. नोकरी किंवा भाड्याने घर घेताना अडथळे येतात. म्हणजेच स्कोर कमी असल्याचा परिणाम तुमच्या आर्थिक संधींवर होतो, पण तो गुन्हा ठरत नाही.
तुमचा CIBIL स्कोर सुधारण्यासाठी EMI आणि क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरा.कर्जाचे प्रमाण कमी ठेवा.जुनी थकबाकी क्लिअर करा.एकाच वेळी खूप कर्ज अर्ज टाळा.नियमित आणि शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवहारामुळे काही महिन्यांत स्कोर सुधारू शकतो.