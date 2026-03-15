काहीही झालं तरी या ग्राहकांना LPG सिलिंडर मिळणार नाहीच; केंद्र सरकारने अगदी स्पष्टपणे सांगितलं

LPG GAS News: आखाती राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे भारतात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा दावा काही ठिकाणी केला जात आहे. स्वयंपाकासाठी मिळणारा हा एलपीजी गॅस सिलिंडर येत्या काळात सहजासहजी मिळणार नाही, म्हणून अनेक ठिकाणी गॅर वितरण केंद्रावर नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्या आहेत. काही ठिकाणी तणावाची परिस्थितीसुद्धा पाहायला मिळत आहे. मात्र, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, गॅसचा साठा पुरेसा उपलब्ध असल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून केला जात आहे. याच या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णयही घेतला आहे.
देशातील सर्वच राज्यांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्याला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतला आहे. सोबतच गॅस कनेक्शनच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एलपीजी गॅस कनेक्शनसंदर्भात नियमांमध्ये बदल करत जारी केलेल्या नव्या नियमानुसार ज्या घरांमध्ये पीएनजी (पाईपद्वारे येणारा गॅस) कनेक्शन आहे, त्या घरांना घरगुती एलपीजी सिलेंडर ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. थोडक्यात, जर एखाद्या ग्राहकाकडे पीएनजी आणि एलपीजी अशी दोन्ही कनेक्शन असतील, तर त्याला एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करावे लागेल. त्यानंतर त्या कनेक्शनवर सिलेंडरची रिफिल मिळणार नाही.
गॅस वितरण अधिक चांगले आणि पारदर्शक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सरकारनं हा नियम जारी करताना म्हटलं असून, यामुळं जेणेकरून ज्यांच्याकडे पीएनजीची सुविधा नाही, त्यांना एलपीजी सिलेंडर सहज उपलब्ध होऊ शकतील असा तोडगा काढलाय. हा नवा नियम अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत सरकारी राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर लागू होईल. म्हणजेच अधिकृतपणे अधिसूचित झाल्यानंतरच हा नियम प्रभावी मानला जाईल.
भारतीय ध्वज असणारी दोन जहाजं नुकतीच यशस्वीरित्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा टप्पा ओलांडून यशस्वीरित्या भारतीय सीमेच्या दिशेनं आली. ज्यांच्यामध्ये 92,700 टन इतका प्रचंड एलपीजी साठा होता. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग अँड वॉटरवेज विभागाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार होर्मुझच्या सामुद्रधुनी परिसरामध्ये भारताची अद्याप 24 जहाजं असून, त्यापैकी एलपीजी वाहतूक करणारे शिवालिक आणि नंदादेवी ही जहाजं सुरक्षितरित्या हा संवेदनशील भाग ओलांडून पुढे आले आहेत. ही जहाजं 16 ते 17 मार्चदरम्यान मूंदडा आणि कांडला बंदरांवर येण्याची अपेक्षा आहे.