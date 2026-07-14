/तुमच्या घरुन 14KG चा एलपीजी होणार आऊट; सरकारने सुरु केली तयार; काय मिळणार पर्याय? जाणून घ्या!

एलपीजी ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची आणि सोयीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पारंपरिक लोखंडी गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून आता 10 किलो क्षमतेचे कॉम्पोझिट (Composite) गॅस सिलिंडर अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. फायबरग्लासपासून तयार केलेले हे सिलिंडर वजनाने हलके, गंजरोधक, सुरक्षित आणि वापरण्यास अधिक सोयीचे मानले जात आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, एकटे राहणारे नागरिक आणि लहान कुटुंबांसाठी हा पर्याय अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
कॉम्पोझिट गॅस सिलिंडर हा पारंपरिक स्टील सिलिंडरपेक्षा वेगळा असून तो उच्च दर्जाच्या फायबरग्लास आणि कॉम्पोझिट साहित्यापासून तयार केला जातो. हा सिलिंडर 10 किलो एलपीजी साठवू शकतो. वजन कमी असल्यामुळे तो सहज उचलता आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येतो. त्यामुळे घरगुती वापरासोबतच लहान व्यवसाय, पर्यटन, कॅम्पिंग आणि तात्पुरत्या निवासस्थानीही त्याचा वापर सोयीचा ठरतो.
कॉम्पोझिट सिलिंडरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे कमी वजन. लोखंडी सिलिंडरच्या तुलनेत तो हलका असल्यामुळे महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना तो सहज हाताळता येतो. तसेच या सिलिंडरला गंज लागत नाही, त्यामुळे त्याचे आयुष्य अधिक असू शकते. बाहेरील वातावरणाचा त्याच्यावर कमी परिणाम होतो आणि देखभालीचाही खर्च कमी राहतो.
या कॉम्पोझिट सिलिंडरचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे अर्धपारदर्शक बॉडी स्ट्रक्चरमुळे सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे, याचा अंदाज बाहेरूनच घेता येतो. ग्राहकांना सिलिंडर अचानक रिकामा होण्याची समस्या कमी जाणवेल आणि वेळेवर नवीन सिलिंडर बुक करण्याचे नियोजन करता येईल.
कॉम्पोझिट सिलिंडर तयार करताना आधुनिक सुरक्षा मानकांचा वापर करण्यात आला आहे. हे सिलिंडर गंजरोधक असल्यामुळे दीर्घकाळ सुरक्षित राहतात. तसेच काही परिस्थितींमध्ये धातूच्या सिलिंडरपेक्षा त्यांची रचना अधिक सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे घरगुती वापरात सुरक्षिततेचा अतिरिक्त स्तर मिळतो.
10 किलो क्षमतेचा हा सिलिंडर लहान कुटुंबे, भाड्याच्या घरात राहणारे नागरिक, विद्यार्थी, कामानिमित्त दुसऱ्या शहरात राहणारे कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरू शकतो. तसेच हॉटेल, फूड स्टॉल, कॅटरिंग, ट्रॅव्हल आणि आउटडोअर उपक्रमांसाठीही हा पर्याय फायदेशीर मानला जात आहे.
कॉम्पोझिट सिलिंडर हा पारंपरिक सिलिंडरचा पर्याय असला तरी त्याची उपलब्धता सर्व भागांमध्ये एकाच वेळी होईलच असे नाही. संबंधित गॅस वितरण कंपनीच्या उपलब्धतेनुसार आणि स्थानिक वितरण व्यवस्थेनुसार हा पर्याय मिळू शकतो. ग्राहकांनी सिलिंडर घेण्यापूर्वी आपल्या गॅस एजन्सीकडून उपलब्धता, किंमत, डिपॉझिट आणि बदलण्याच्या नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. एलपीजी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून ग्राहकांना अधिक सुरक्षित, हलके आणि सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 10 किलो कॉम्पोझिट गॅस सिलिंडर हा त्याच दिशेने उचललेला महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. भविष्यात अशा सिलिंडरचा वापर वाढल्यास घरगुती गॅस वापर अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित होण्यास मदत होऊ शकते.