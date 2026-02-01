English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  LPG Cylinder Price : अर्थसंकल्प सादर होण्याअगोदरत LPG सिलेंडर महागलं

 LPG Gas Price: आज फेब्रुवारीचा पहिला दिवस आहे. देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही याच दिवशी सादर होणार आहे. याआधी, सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांनी त्यांच्या १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 1, 2026, 09:00 AM IST
आज 1 फेब्रुवारी 2026 आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तुम्ही अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकता तेव्हा, 19 किलोच्या व्यावसायिक किंवा मिठाईच्या सिलिंडरच्या किमती आधीच वाढलेल्या असतील. हो, देशातील सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनी (आयओसी, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल) या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती ४९ रुपयांनी वाढवल्या आहेत. नवीन किंमत आजपासून लागू झाली आहे. एका महिन्यापूर्वी, जानेवारीमध्येही किंमत १११ रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला आढावा

सार्वजनिक पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्या (पीएसयू) दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. यापूर्वी त्यांनी जानेवारीमध्ये १९ किलो गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली होती. तथापि, गेल्या वर्षी डिसेंबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अनुक्रमे १० आणि ५ रुपयांनी किंमत कमी करण्यात आली होती.

दिल्लीमध्ये किंमत किती आहे?

सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) च्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये 19 किलो मिठाई किंवा व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 49 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आता दिल्लीत 1740.50 रुपये आहे. आजच्या आधी त्याची किंमत 1691.50 रुपये होती. सामान्य घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत पुन्हा एकदा अपरिवर्तित राहिली आहे. दिल्लीतील सामान्य ग्राहकांसाठी त्याची किंमत 853 रुपये आहे. भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखील या किमतीचे अनुसरण करतात.

इतर महानगरांमध्ये किंमती काय आहेत?

कोलकातामध्ये, आजपासून १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता १८४४.५० रुपये आहे. मुंबईत आता ती १६९२.०० रुपये आहे. दक्षिण भारतातील चेन्नईमध्ये ही किंमत १८९९.५० रुपये करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी किमतींमध्ये लक्षणीय घट

या वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये या सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या गेल्या असल्या तरी, मागील कॅलेंडर वर्षाच्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये त्या कमी झाल्या. त्यापूर्वी, १ ऑक्टोबर रोजीच किंमत १५.५० रुपये वाढवण्यात आली होती. त्यापूर्वी, सलग सहा महिने किमती कमी झाल्या होत्या. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, दिल्लीत या सिलिंडरची किंमत १८०३ रुपये होती, जी १ एप्रिल रोजी १७६२ रुपये झाली. १ मे रोजी ती पुन्हा कमी करण्यात आली आणि १७४७.५० रुपये झाली. १ जून रोजी त्याची किंमत ₹१७२३.५०, १ जुलै रोजी ₹१६६५, १ ऑगस्ट रोजी ₹१६३१.५०, १ सप्टेंबर रोजी ₹१६८०, १ ऑक्टोबर रोजी ₹१५९५.५०, १ नोव्हेंबर रोजी ₹१५९०.५० आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी ₹१५८०.५० होती.

(हे पण वाचा - Budget 2026 LIVE Updates: कृषी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता) 

 

घरगुती सिलिंडरची किंमत किती आहे?

सामान्य घरात वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत शेवटची 8 एप्रिल 2025 रोजी बदलण्यात आली होती. दिल्लीमध्ये अजूनही सामान्य ग्राहकांसाठी त्याची किंमत ₹853 आहे. त्याचप्रमाणे, कोलकातामध्ये ती ₹879, मुंबईत ₹852.50 आणि चेन्नईमध्ये ₹868.50आहे.

एटीएफच्या किमती कमी झाल्या

आज, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून विमान इंधनाच्या (एटीएफ) किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीत एक किलोलिटर एटीएफची किंमत आता $778.85 आहे, जी पूर्वी $791.48 होती. रुपयांमध्ये, 1000 लिटर एटीएफची किंमत आता ₹91,393 आहे, जी पूर्वी ₹92323.02 होती. कोलकातामध्ये एक किलोलिटर एटीएफची किंमत आता $817.19 किंवा ₹94445.62 मुंबईत $778.56 किंवा ₹85474.69 आणि चेन्नईमध्ये $774.26 किंवा ₹94741.91 आहे.

