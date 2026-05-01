LPG Cylinder Price Impact: LPG सिलिंडर ₹993ला पोहोचल्यावर तुमच्या गरजेच्या कोणत्या वस्तू महागणार? आताच माहिती करुन घ्या!

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 1, 2026, 08:46 PM IST
गॅस सिलिंडर

LPG Cylinder Price Impact: 1 मे 2026 पासून 19 किलोच्या व्यावसायिक म्हणजेच एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल 993 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ आतापर्यंतची एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ मानली जात आहे. दिल्लीमध्ये आता 9 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 3071.50 रुपयांना मिळणार आहे, तर मुंबईत याची किंमत 3.24 रुपयांवर पोहोचली आहे.

घरगुती गॅसचे दर स्थिर

सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे 14.2 किलोच्या घरगुती (Domestic) गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थ महागणार 

व्यावसायिक गॅस महागल्यामुळे हॉटेल, ढाबे, रेस्टॉरंट आणि बेकरीमधील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. बाहेर जेवणे आता खिशाला जड पडू शकते.

वाढीचे मुख्य कारण

आखाती देशांमधील तणाव (विशेषतः अमेरिका-इराण संघर्ष) आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ही दरवाढ करण्यात आली आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे भारतातही पुरवठ्याची टंचाई जाणवू शकते.

बुकिंग नियमात बदल

गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमातही बदल करण्यात आले आहेत. शहरी भागात आता ग्राहक 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनंतरच रिफिल बुकिंग करू शकणार आहेत. ग्रामीण भागात हा कालावधी 45 दिवसांपर्यंत असू शकतो.

इतर वस्तूंच्या किमती

गॅसच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्चात वाढ होते, ज्यामुळे येत्या काळात भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. गॅसपाठोपाठ आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही 5 ते 6 रुपयांची वाढ होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे, ज्यामुळे महागाईचा डोंगर आणखी वाढू शकतो.

मुंबईत गॅस सिलेंडर दर 

या दरवाढीमुळे देशातील काही शहरांमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचे दरांनी तीन हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. कालपर्यंत मुंबईत 2031 रुपयांना मिळणारा व्यवसायिक गॅस सिलेंडर आज 3 हजार 24 रुपये 50 पैशांना मिळत आहे. 

पुणे, नागपूरमधील दर 

पुण्यात आज व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचा दर 3085 रुपये इतका झाला आहे. त्याप्रमाणे उपराजधानी नागपुरमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडर 3120.50 रुपये इतकी झाली आहे. 

दिल्लीतील दर 

दिल्लीत आता व्यवसायिक सिलेंडरची किंमत 3 हजार 71 रुपये 50 पैसे इतकी झाली आहे. या दरवाढीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅटरिंग व्यावसायिकांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

का झाली दरवाढ?

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमतींवर परिणाम झाला असून, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे ही मोठी दरवाढ करण्यात आली असल्याचे समजते. पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $110 हून अधिक झाले आहेत. यामुळेच 'इंपोर्ट पॅरिटी प्राईस' म्हणजेच आयात करण्यासाठी केला जाणारा खर्च वाढला आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत झाल्यामुळे इंधन आयात करणे महाग झाले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

