/LPG Price Hike: सर्वसामान्यांना आणखी एक झटका! घरगुती एलपीजी सिलेंडर महागला; महाराष्ट्रातील नव्या दरांची घोषणा

LPG cylinder price hike Rs 29 per 14.2 kg cylinder : महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणखी एक भार पडला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ जाहीर केली असून, नवीन दर तत्काळ लागू करण्यात आले आहेत. 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे स्वयंपाकघराचा मासिक खर्च वाढण्याची शक्यता असून, गृहिणी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा थेट फटका बसणार आहे.
दरवाढीनंतर दिल्लीमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत 942 रुपयांवर पोहोचली आहे. कोलकात्यात 968 रुपये, मुंबईत 941.50 रुपये तर चेन्नईमध्ये 957.50 रुपये मोजावे लागणार आहेत. याआधी व्यावसायिक वापराच्या 19 किलो गॅस सिलेंडरच्या दरातही वाढ करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये घरगुती सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ झाली आहे. मुंबई आणि ठाण्यात आता सिलेंडरसाठी 941.50 रुपये मोजावे लागतील, तर पुण्यात हा दर 945 रुपये झाला आहे. नागपूरमध्ये सिलेंडरची किंमत 993.50 रुपये, तर अकोल्यात 962 रुपये झाली आहे. गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि वर्धा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये दर हजार रुपयांच्या पुढे गेले आहेत.
महत्त्वाचे: वरील सर्व शहरांमध्ये PNG गॅसच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा घट करण्यात आलेली नाही. दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
सामान्यतः एलपीजी सिलेंडरचे दर महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा 15 तारखेला बदलले जातात. मात्र, अलीकडील काळात कंपन्यांनी महिन्याच्या इतर तारखांनाही दरांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यातही घरगुती सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती वाढल्याने सरकारी तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढला असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशांतर्गत बाजारात तुलनेने कमी दरात गॅस पुरवठा केल्यामुळे कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती सिलेंडरमागे मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. त्याच तोट्याची भरपाई करण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
एलपीजी महागली असली तरी महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या पीएनजी गॅसच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, पालघर, सातारा, सांगली यांसह अनेक शहरांमध्ये पीएनजीचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
एलपीजीच्या नव्या दरवाढीमुळे आगामी काळात घरगुती खर्चाचे गणित पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.