/21 सप्टेंबर रोजी काय आहेत LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमती? जाणून घ्या 14 किलो आणि 19 किलोच्या सिलेंडरचे रेट्स

LPG Gas Cylinder Todays Rates : अन्न शिजवण्यासाठी शहरासह ग्रामीण भागात सुद्धा एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. हॉटेल, रेस्टोरंट सारख्या व्यवसायात सुद्धा गॅस सिलेंडरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झाल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या बजेटवर सुद्धा होत असतो. टॅक्स आणि काही अन्य कारणांमुळे प्रत्येक शहरात एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती या वेगवेगळ्या असू शकतात. तेव्हा 21 सप्टेंबर रोजी 14 किलोग्राम आणि 19 किलोग्राम LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमती जाणून घ्या.
दिल्ली 942 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये
गुरुग्राम 950.50 रुपये
दिल्ली 2,747.50 रुपये
मुंबई 2,701 रुपये
कोलकाता 2,884 रुपये
बेंगलुरु 2,831 रुपये
हैदराबाद 2,996 रुपये
चेन्नई 2,916.50 रुपये
जयपुर 2,776 रुपये
नोएडा 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 2,764.50 रुपये
LPG गॅस सिलेंडरच्या ताज्या किंमती जाणून घेण्यासाठी ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाईटचा वापर करू शकता. यासाठी तुम्हाला इंडियन ऑइल किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या वेबसाइटला भेट देऊन LPG किंमत या विभागावर क्लिक करावे लागेल. तिथून तुमचे राज्य किंवा जिल्हा निवडा त्यानंतर तुम्हाला एलपीजीचे अद्ययावत दर दिसतील. तसेच मोबाईल नंबरद्वारे जर LPG गॅस सिलेंडरचे भाव जाणून घ्यायचे असतील तर 7718955555 वर मिस्ड कॉल द्या. HP गॅसची किंमत जाणून घेण्यासाठी 903105555 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या. तसेच, भारत गॅसची किंमत जाणून घेण्यासाठी तुम्ही 7715012345 या क्रमांकावर मिस कॉल देऊ शकता.