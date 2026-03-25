LPG रिफिल बुकिंग, गॅस तुटवड्याबाबत नेमकं सत्य काय? केंद्राच्या वतीनं महत्त्वाचं स्पष्टीकरण

LPG cylinders booking rules : आखाती देशांमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या घडीला देशात घरगुती वापरातील गॅसचा तुटवडा असून, एलपीजी रिफिल बुकिंग वेळेबाबत अफवांचा सुळसुळाट पाहायला मिळताच केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण समोर.   

उर्वशी खोना | Updated: Mar 25, 2026, 12:59 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : आखाती देशांमधील युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत पोहोचल्या असून, त्यामध्ये कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासह गॅस पुरवठ्यावरही परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. काहीशी तणावाची स्थिती उदभवली आणि सामान्य नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला. एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या वेळ मर्यादेबाबत सोशल मीडिया आणि काही वृत्तांमध्ये पसरत असलेल्या दाव्यांवर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले आहे. (LPG cylinders booking rules)

सरकारच्या निदर्शनास आले होते की काही वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या वेळेत बदल झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या दाव्यानुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) कनेक्शनसाठी 45 दिवस, नॉन-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर कनेक्शनसाठी 25 दिवस आणि नॉन-पीएमयूवाई डबल सिलेंडर कनेक्शनसाठी 35 दिवस अशी नवी वेळ मर्यादा लागू करण्यात आल्याचे सांगितले जात होते.

मात्र, केंद्र सरकारने हे सर्व दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या वेळ मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली प्रणाली पूर्ववत सुरू असून तीच लागू राहणार आहे.

त्याअंतर्गत:

* शहरी भागात रिफिल बुकिंगची वेळ मर्यादा – 25 दिवस
* ग्रामीण भागात रिफिल बुकिंगची वेळ मर्यादा – 45 दिवस
(कनेक्शन कोणत्याही प्रकारचे असले तरी हीच वेळ लागू राहील)

सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की अशा प्रकारच्या चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितींवर विश्वास ठेवू नये किंवा त्या पुढे पाठवू नयेत. तसेच, अफवांमुळे घाबरून किंवा अनावश्यकपणे एलपीजी रिफिल बुकिंग करू नये, असेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही चिंता न करता नियमित पद्धतीनेच रिफिल बुकिंग करावी.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

