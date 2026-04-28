एलपीजी सिलेंडर महागणार, 1 मे पासून प्रणालीत होणार बदल! काय असणार बुकिंगचे नवे नियम?

LPG cylinders to become more expensive from May 1 : अमेरिका इराण यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे त्याचा परिणाम मागील काही महिन्यांपासून भारतावर देखील पाहायला मिळाला आहे. मागील काही दिवसांपासून भारतामध्ये देखील एलपीजी गॅसमुळे ग्राहकांना कसरत करावी लागली आहे. आता 1 मे पासून एलपीजी गॅससाठी ग्राहकांना जास्त पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. पश्चिम आशियामध्ये मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने होणाऱ्या तणावामुळे इतर देशांना त्याचा थेट परिणाम होत आहे. आता भारतीय गॅस सिलेंडर ग्राहकांवर देखील त्याचा परिणाम होणार आहे. मागील काही दिवसांपासून आता ग्राहकांना सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्या या आता बुकिंग त्याचबरोबर वितरण तंत्रावर सातत्याने काम केले जात आहे. आता एलपीजी गॅसची किती किंमत वाढणार त्याचबरोबर ग्राहकांना किती पैसे मोजावे लागणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
लाईव्ह हिंदुस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही दिवसांमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे आता हॅाटेल्स, दुकानदारांनी अनेक किंमतींमध्ये देखील वाढ केली आहे. आता 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये वाढ होणार आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडर 60 रुपयांनी वाढणार आहेत. र 19 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरमध्ये एका महिन्यामध्ये तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 1 मे 2026 पासून या किंमती आणखी बदलू शकतात असे सांगितले जात आहे.
1 मे 2026 पासून आता घरगुती आणि व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरचे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये आता गॅस सिलेंडर बुकिंगची किंमत ही आधी 21 दिवस होती ती आता 25 दिवस करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागांमध्ये हे दिवस 45 दिवसांपर्यत असू शकते. त्याचबरोबर आता नवी प्रणाली देखील लागू करण्यात येऊ शकते. याबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर आता ओटीपी प्रणाली देखील लागू केली जाऊ शकते. म्हणजेच जेव्हा ग्राहक एलपीजी सिलिंडर विकत घेईल तेव्हा त्याला ओटीपी द्यावा लागणार आहे. एलपीजी सिलिंडरचा काळा बाजार रोखण्यासाठी ही प्रणाली लागू करण्याची योजना आखली जात आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, यामध्ये काही नियम स्पष्ट सांगण्यात आले होते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमध्ये आधार पडताळणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ज्यांनी ही ई-केवायसी पूर्ण केली असेल त्यांना ही प्रक्रिया करणे गरजेचे नाही. आता सरकार एलपीजीवरून पीएनजी गॅसकडे वळण्याच्या प्रकल्पाकडे लक्ष ठेवत आहे. आता सरकारने असेही सांगितले आहे की ज्या भागांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत पीएनजीचा वापर सुरू न केल्यास, त्यांचे एलपीजी कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते.