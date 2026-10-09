/9 ऑक्टोबर रोजी किती आहे LPG च्या नव्या किंमती? CNG-PNG चे रेट्स सुद्धा तपासून घ्या

LPG, CNG and PNG Prices Today : LPG गॅस सिलेंडर तसेच CNG आणि PNG यांच्या किंमतीत बदल झाले तर त्याचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर सुद्धा होत असतो. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक LPG गॅस सिलेंडरचे भाव वाढवण्यात आले होते, मात्र घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये कोणतेही बदल झाले नव्हते. शुक्रवार 9 ऑक्टोबर रोजी देशातील LPG, CNG आणि PNG च्या किंमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर जाणून घेऊयात.
दिल्ली : 942.00 रुपये
नोएडा : 939.50 रुपये
गुरुग्राम : 951.00 रुपये
मुंबई : 912.50 रुपये
कोलकाता : 945.00 रुपये
चेन्नई : 950.00 रुपये
पटना : 1,000.00 रुपये
रांची : 1,010.50 रुपये
जयपुर : 945.50 रुपये
दिल्ली : 2,810.00 रुपये
नोएडा : 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम : 2,828.00 रुपये
मुंबई : 2,764.00 रुपये
कोलकाता : 2,954.00 रुपये
चेन्नई : 2,983.00 रुपये
पटना : 3,100.50 रुपये
रांची : 2,988.00 रुपये
जयपुर : 2,839.00 रुपये
ग्रीन गॅस लिमिटेड ने 3 आणि 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी उत्तर प्रदेशच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये CNG च्या किंमती या 2 रुपयांपासून ते 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम वाढवल्या आहेत. अयोध्या आणि सुलतानपूरमध्ये प्रति किलो 3.25 रुपयांची सर्वाधिक दरवाढ लागू करण्यात आली. तेथील सीएनजीचा दर, जो यापूर्वी 101.75 रुपये होता, तो आता प्रति किलो 105.00 रुपये झाला आहे. पुण्यात सुद्धा काही दिवसांपूर्वी CNG डार्ट 2 रुपयांनी वाढ झालेली होती. आज दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, गेल्या आठवड्यात लागू केलेले दरच कायम आहेत.
पुणे - 98.50–100.50 रुपये किलो
मुंबई - 89.00 रुपये किलो
दिल्ली - 86.98 रुपये किलो
बेंगळुरू - 98.00 रुपये किलो
दिल्ली : 49.59 रुपये
मुंबई : 52 रुपये
चेन्नई : 52 रुपये
कोलकाता : 50 रुपये
नोएडा : 49.46 रुपये
गुरुग्राम : 48.40 रुपये
अयोध्या : 57 रुपये
सुल्तानपुर : 56 रुपये
आगरा : 57 रुपये