/घरगुती LPG सिलेंडर चा भाव आज कितीने वाढला? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमती

LPG Gas Cylinder Rates Today : आज 28 सप्टेंबर रोजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झालेले नाहीत. मात्र लवकरच 1 ऑक्टोबर रोजी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून अनुदानाच्या नियमांमध्येही एक मोठा बदल लागू होणार आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करण्याच्या बाबीचा समावेश आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा लाभ घेण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. परिणामी, ज्या ग्राहकांनी अद्याप आपली ई केवायसी किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल अशा लोकांना 1 ऑक्टोबरपासून सरकारी अनुदान मिळणे बंद होईल. LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतींचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होत असतो. तेव्हा तुमच्या शहरातील घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
दिल्ली 942 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
कटक 968.00 रुपये
कोयंबटूर 959.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये
दिल्ली 2,747.50 रुपये
मुंबई 2,701 रुपये
कोलकाता 2,884 रुपये
बेंगलुरु 2,831 रुपये
हैदराबाद 2,996 रुपये
चेन्नई 2,916.5 रुपये
कटक 2,885 रुपये
कोयंबटूर 2,940 रुपये
रांची 2,925.50 रुपये
कच्च्या तेलाची किंमत किती?
आज ब्रेंट क्रूडचा भाव 0.80 टक्क्यांनी वाढून 98.22 डॉलर्स प्रति बॅरल आहे. गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या अधिवेशनादरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत जवळपास 8 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली होती.