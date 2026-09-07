/LPG सिलेंडरच्या किंमतीत झाले बदल? 14 आणि 19 किलो सिलेंडरच्या आजच्या किंमती जाणून घ्या

LPG Gas Cylinder : घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या कुटुंबासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 7 सप्टेंबर 2026 रोजी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये बदल झालेला नाही. तेव्हा देशातील प्रमुख शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये किती बदल झालेत याविषयी जाणून घेऊयात.
दिल्ली 942.00 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
लखनऊ 942.50 रुपये
नोएडा 942.80 रुपये
वाराणसी 943.10 रुपये
रांची 999.50 रुपये
दिल्ली 2,747.50 रुपये
मुंबई 2,701.00 रुपये
कोलकाता 2,884.00 रुपये
चेन्नई 2,916.50 रुपये
बेंगलुरु 2,831.00 रुपये
लखनऊ 2,755.00 रुपये
नोएडा 2,760.00 रुपये
वाराणसी 2,757.00 रुपये
रांची 2,933.00 रुपये
घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झालेले नसले तरी हॉटेल, खानावळी इत्यादी ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झालेला आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलो व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 2747.50 रुपये झाली आहे. मागच्या महिन्यात हा सिलेंडर 2738 रुपयांना मिळाला होता. म्हणजेच किंमतींमध्ये प्रति सिलेंडर 9.50 रुपयांची वाढ झाली आहे.