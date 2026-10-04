/4 ऑक्टोबर रोजी किती आहेत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती? जाणून घ्या आजचे LPG गॅस सिलेंडरचे रेट्स

LPG Gas Cylinder : दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती जाहीर केल्या जातात. सध्या सणासुदीचे दिवस असल्याने विविध पदार्थ बनवण्यासाठी गॅस सिलेंडरचा अधिक वापर केला जातो. रविवारी 4 ऑक्टोबर रोजी घरगुती 14 किलोग्राम आणि व्यवसायिक 19 किलोग्राम एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती बदलेल्या नाहीत. अशातच तुमच्या शहरातील एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर किती आहेत याविषयी माहिती करून घ्या.
दिल्ली 942 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कोलकाता 968 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कोयंबटूर 959.00 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
रांची 1,010.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
दिल्ली - 2,810 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई - 2,763.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता - 2,946.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु - 2,893.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद - 3,058.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई - 2,978.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कटक - 2,947.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर - 3,002.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
रांची - 2,988 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
घरगुती गॅस सिलेंडर हा नावाप्रमाणे घरातील स्वयंपाक घरात वापरला जातो. याचं वजन हे साधारण 14.2 किलो असतं. तर दुसरीकडे व्यावसायिक सिलेंडर हा मुख्यत्वे हॉटेल, रेस्टोरंट, ढाबे आणि दुसऱ्या कमर्शियल कामांसाठी वापरला जातो. दोघांची किंमत ही वेगळी असते. 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमती आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये मोठा फरक असतो.
1 ऑक्टोबर रोजी व्यवसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झाले आहेत. 19 किलो सिलेंडरच्या किंमती या 1 ऑक्टोबर रोजी जवळपास 62.50 रुपयांनी महागल्या आहेत. त्याची किंमत मुंबईत 2,764.50 रुपये, कोलकातामध्ये 2,954 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 2,983 रुपये पर्यंत वाढली आहे.