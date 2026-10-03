/3 ऑक्टोबर रोजी LPG गॅस सिलेंडरचे दर वाढले की कमी झाले? जाणून घ्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती

LPG Gas Cylinder Rates Today : ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये बदल झाले होते. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती या वाढल्या होत्या. मात्र त्यानंतर 3 ऑक्टोबर रोजी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये अद्याप कोणतेही बदल झालेले नाहीत. अनेक कारणांमुळे एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती प्रत्येक शहरात वेगवेगळ्या असतात. तेव्हा तुमच्या शहरात 3 ऑक्टोबर रोजी LPG गॅस सिलेंडरचे दर किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
देशाची राजधानी दिल्लीत 14.2 किलोचा घरगुती एलपीजी सिलेंडर 942 रुपयांना उपलब्ध आहे. ऑक्टोबर महिन्यात त्याच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दुसरीकडे 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत वाढून 2810 रुपये झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये त्याची किंमत 2,747.50 रुपये होती, म्हणजेच व्यावसायिक सिलेंडर 62.50 रुपयांनी महाग झाला आहे.
दिल्ली - 942 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई - 941.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कोलकाता - 968 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
बेंगलुरु - 944.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद - 994 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई - 957.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कटक - 968.00 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
कोयंबटूर - 959.00 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
रांची - 1,010.50 रुपये प्रति 14 किलोग्राम
दिल्ली - 2,810 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई - 2,763.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता - 2,946.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु - 2,893.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद - 3,058.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई - 2,978.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कटक - 2,947.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर - 3,002.5 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
रांची - 2,988 रुपये प्रति 19 किलोग्राम
तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठ आणि खर्चाच्या इतर घटकांवर आधारित व्यावसायिक एलपीजीच्या किमतींमध्ये वेळोवेळी बदल करतात. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून अनेक शहरांमध्ये 19 किलोच्या सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये 62.50 रुपयांच्या वाढीनंतर व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 2,810 रुपयांवर पोहोचली आहे. पाटणामध्ये ही वाढ 71.50 इतकी होती. ज्यामुळे 19 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 3100.50 पर्यंत पोहोचल्या आहेत.