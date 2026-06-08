/तीन महिन्यांत LPG 89 रुपयांनी महागला; तरीही भारतात सिलेंडरचे दर सर्वात कमी,असं का म्हणतंय केंद्र शासन?

Why is the central government saying that the price of the cylinder is the lowest in India: घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली असून आता ग्राहकांना प्रत्येक सिलिंडरसाठी २९ रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. यापूर्वी ७ मार्च रोजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत घरगुती गॅस सिलिंडर ८९ रुपयांनी महागला आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना केंद्र सरकारने मात्र जागतिक बाजारातील परिस्थिती आणि वाढलेला पुरवठा खर्च यांचा दाखला देत हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारीअखेरीस पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या तणावामुळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे एलपीजीच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीसाठीचा सौदी अरेबियाचा ग्राहक दर (सीपी) जानेवारीपासून सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. या वाढीचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर झाला असून एका घरगुती सिलिंडरचा आयात, वाहतूक आणि वितरण खर्च मिळून तो सुमारे १,६०० ते १,७०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
तथापि, सरकारचा दावा आहे की भारतीय ग्राहकांकडून आकारला जाणारा दर हा प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांना प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) दिले जात असून त्यांना १४.२ किलोचा सिलिंडर सुमारे ६४२ रुपयांत उपलब्ध होतो. तर अनुदान न घेणाऱ्या सामान्य ग्राहकांनाही पुरवठ्याच्या बाजार-संबंधित खर्चाच्या तुलनेत सुमारे ७०० रुपये कमी दराने सिलिंडर मिळत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरगुती सिलिंडरमागे ६०० ते ७०० रुपयांची तूट सहन करावी लागत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की भारतीय कुटुंबे जगातील सर्वात कमी स्वयंपाकाच्या गॅस दरांपैकी एक दर देत आहेत. भारतातील सिलिंडर पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या शेजारील देशांपेक्षा स्वस्त आहे. तसेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील दरांच्या तुलनेतही भारतीय ग्राहकांना कमी किंमत मोजावी लागत आहे.
सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की एका घरगुती सिलिंडरचा आयात, वाहतूक आणि वितरण खर्च मिळून प्रत्यक्ष खर्च ₹१,६०० पेक्षा अधिक येतो.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेनंतरही भारताने होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे ऊर्जा आयात सुरळीत ठेवली असून देशात कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची कमतरता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जागतिक आव्हानांनंतरही देशातील इंधन व गॅस पुरवठा सुरक्षित असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.