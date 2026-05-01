English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  LPG Gas Price Hike: महागाईचा भडका! 993 रुपयांनी महागला गॅस सिलेंडर; एका सिलेंडरसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?

LPG Gas Price Hike: महागाईचा भडका! 993 रुपयांनी महागला गॅस सिलेंडर; एका सिलेंडरसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?

LPG Gas Price Hike: मे महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी तेल कंपन्यांनी मोठा धक्का देत गॅसच्या दरांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. ही दरवाढ तब्बल 993 रुपयांची असून यामुळे महागाई वाढणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 1, 2026, 07:16 AM IST
LPG Gas Price Hike: महागाईचा भडका! 993 रुपयांनी महागला गॅस सिलेंडर; एका सिलेंडरसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?
सर्वसामन्यांनाही बसणार फटका, कसा ते समजून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्सवरुन साभार)

LPG Gas Price Hike: मे महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी तेल कंपन्यांनी सर्वसामान्यांना मोठा दणका दिला आहे. कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. कंपन्यांनी 19 किलो वजनाच्या व्यवसायिक सिलेंडरच्या दरांमध्ये तब्बल 993 रुपयांनी वाढ केली आहे. मागील अनेक वर्षांमध्ये एकाच दिवसात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ ठरली आहे. या एवढ्या मोठ्या दरवाढीने आता हॉटेलमधील खाणं महाग होणार असल्याची चर्चा आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये कितीला मिळणार गॅस सिलेंडर?

या दरवाढीमुळे देशातील काही शहरांमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचे दरांनी तीन हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. कालपर्यंत मुंबईत 2031 रुपयांना मिळणारा व्यवसायिक गॅस सिलेंडर आज 3 हजार 24 रुपये 50 पैशांना मिळत आहे. पुण्यात आज व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचा दर 3085 रुपये इतका झाला आहे. त्याप्रमाणे उपराजधानी नागपुरमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडर 3120.50 रुपये इतकी झाली आहे. दिल्लीत आता व्यवसायिक सिलेंडरची किंमत 3 हजार 71 रुपये 50 पैसे इतकी झाली आहे. या दरवाढीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅटरिंग व्यावसायिकांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दरवाढ का करण्यात आली आहे?

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमतींवर परिणाम झाला असून, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे ही मोठी दरवाढ करण्यात आली असल्याचे समजते. पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $110 हून अधिक झाले आहेत. यामुळेच 'इंपोर्ट पॅरिटी प्राईस' म्हणजेच आयात करण्यासाठी केला जाणारा खर्च वाढला आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत झाल्यामुळे इंधन आयात करणे महाग झाले आहे.

सर्वसमान्यांसाठी दिलासादायक बातमी अशी की...

त्यातल्या त्यात सर्वसमान्यांसाठी दिलासादायक बातमी अशी आहे की, घरगुती सिलेंडरच्या म्हणजेच 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या किंमतीत आज कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

या दरवाढीचा परिणाम काय होणार?

हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि कॅटरिंग व्यावसायिकांचा खर्च वाढल्यामुळे बाहेर जेवण करणं, चहा-नाश्ता आणि थाळीच्या किंमतीमध्ये 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याचप्रमाणे व्यवसायिक गॅसशीसंबंधित लघू उद्योगांवर ताण येईल असंही सांगितलं जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मिठाईची दुकाने, बेकरी आणि गॅसवर आधारित लहान कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिक गॅसच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्याने महागाईत वाढ होणार आहे. व्यावसायिक गॅस महागल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सेवा क्षेत्रावर होतो. त्यामुळेच याचा भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार आहे. या दरवाढीमुळे डिलिव्हरी चार्जेसमध्येही वाढ होऊ शकते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Lpg Gas Pricelpg gas cylinder price in india todaylpg gascylinderprice

