Marathi News
LPG Price Cut : 1 नोव्हेंबरपासून गॅस सिलेंडर झाला स्वस्त, किती रुपयांची होणार बचत

LPG Gas Price: नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात आज झाली आहे. 1 नोव्हेंबरपासून LPG गॅसच्या दरात मोठी कपात झाली आहे. सामान्यांच्या खिशाचा किती भार कमी होणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 1, 2025, 10:28 AM IST
LPG Price Cut : 1 नोव्हेंबरपासून गॅस सिलेंडर झाला स्वस्त, किती रुपयांची होणार बचत
LPG Price Cut

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी आहेत. परिणामी, त्याच्या उप-उत्पादन, द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) च्या किमतीही कमी होत आहेत. म्हणूनच भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनी (आयओसी, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल) एलपीजी सिलिंडरच्या किमती किंचित कमी केल्या आहेत. हो, या कंपन्यांनी  किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत फक्त पाच रुपयांनी कमी केली आहे. ही नवीन किंमत आज, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाली. यापूर्वी, ऑक्टोबरमध्ये, किंमत १५.५० रुपयांनी वाढवली होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीचा आढावा घेतात.

किंमतीत मोठा बदल?

सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) च्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 5 रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. दिल्लीत आता व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 1590.25 रुपये आहे. आजच्या आधी, ते ₹1595.50 होते. घरांसाठी 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत कायम आहे. दिल्लीतील सामान्य ग्राहकांसाठी त्याची किंमत ₹853 आहे. भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखील या किमतीचे अनुसरण करतात.

इतर महानगरांमध्ये किंमती काय?

कोलकातामध्ये 19 किलोच्या सिलिंडरची किंमत आता ₹1694 पर्यंत घसरली आहे. मुंबईत आता ती 1542 मध्ये उपलब्ध होईल, तर चेन्नईमध्ये ती 1750 पर्यंत पोहोचली आहे.

या वर्षी किमतींमध्ये लक्षणीय घट 

या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, 1 ऑक्टोबर रोजी, किमतीत 15.50 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यापूर्वी, सलग सहा महिने किमतीत घट झाली होती. या वर्षी मार्चमध्ये, दिल्लीत या सिलिंडरची किंमत ₹1803 होती, जी 1 एप्रिल रोजी ₹1762 पर्यंत घसरली. 1 मे रोजी, ती पुन्हा कमी करण्यात आली, जी ₹1747.50 पर्यंत घसरली. 1 जून रोजी ते 1723.50 रुपये होते, 1 जुलै रोजी ते 1665 रुपये होते, 1 ऑगस्ट रोजी ते 1651.30 रुपये होते आणि 1 सप्टेंबर रोजी ते 1680 रुपये होते. अशाप्रकारे, सहा महिन्यांत किंमत 223 रुपयांनी कमी झाली आहे.

घरगुती सिलिंडरची किंमत किती?

सामान्य घरात वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 8 एप्रिल रोजी शेवटची बदलण्यात आली होती. दिल्लीत, आता सामान्य ग्राहकांसाठी त्याची किंमत 853 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, कोलकातामध्ये ते 879 रुपये, मुंबईत 852.50 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 868.50 रुपये आहे.

एटीएफच्या किमती वाढल्या

आज, 1 नोव्हेंबर 2025 पासून विमान इंधनाच्या (एटीएफ) किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत, त्याची किंमत आता प्रति किलोलिटर $817.01 वर पोहोचली आहे. रुपयांमध्ये, 100लिटर एटीएफची किंमत आता 94543.20  रुपये असेल. कोलकातामध्ये ते $855.53 किंवा रुपये 97549.68, मुंबईत $816.80 किंवा रुपये 88447.84 आणि चेन्नईमध्ये $812.36 किंवा रुपये 98089.69 आहे.

FAQ 

किंमत घट कधी आणि किती आहे?
तारीख: १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू.
घट: १९ किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी रु. ४.५० ते रु. ६.५० प्रति सिलेंडर.

प्रमुख शहरांमध्ये नवीन किंमती काय आहेत?
दिल्ली: रु. १,५९०.५० (रु. ५ ने कमी).
कोलकाता: रु. १,६९४.०० (रु. ६.५० ने कमी).
मुंबई: रु. १,५४२.०० (रु. ५ ने कमी).
चेन्नई: रु. १,७५०.०० (रु. ४.५० ने कमी).

घरी वापराच्या LPG सिलेंडरवर परिणाम होईल का?
नाही, १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल नाही. ही घट फक्त व्यावसायिक सिलेंडरसाठी आहे.

