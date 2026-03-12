सामान्यांच्या घरात कसा आला LPG गॅस सिलिंडर? जाणून घ्या याचा रंजक इतिहास

History Of LPG Gas Cylinder: भारतामध्ये सध्या गॅसच्या तुटवड्याबाबत चर्चा वाढत आहे. अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सीसमोर रिकाम्या सिलेंडरांसह लोकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. सोशल मीडियावरही यासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, सरकारकडून उत्पादन वाढवण्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजीची सुरुवात कशी झाली, स्वयंपाकघरात कशी मोठी क्रांती घडवली आणि आज भारत किती देशांकडून एलपीजी आयात करतो याची सखोल माहिती जाणून घेणेही महत्त्वाचे ठरते.
भारतामध्ये एलपीजीचा प्रवास तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधासोबत सुरू झाला. 1956 मध्ये ‘ऑयल अँड नेचरल गॅस कॉर्पोरेशन’ (ONGC)ची स्थापना झाल्यानंतर देशात तेल-गॅस क्षेत्राचा वेगाने विकास झाला. त्यानंतर ‘बॉम्बे हाय’ (मुंबई किनाऱ्याजवळ), ‘डिगबोई’ (असम) आणि ‘कृष्णा-गोदावरी बेसिन’ येथे सापडलेल्या संसाधनांवर प्रक्रिया सुरू झाली.
एलपीजी ही स्वतंत्रपणे जमिनीत मिळत नाही. ती प्रोपेन (Propane) आणि ब्यूटेन (Butane) या दोन वायूंच्या मिश्रणातून तयार होते. कच्च्या तेलाच्या रिफायनिंगमधून किंवा नैसर्गिक वायू प्रक्रिया करताना एलपीजी तयार केली जाते.
भारतामध्ये आज असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई किनारा आणि ‘कृष्णा-गोदावरी बेसिन’ येथून कच्चे तेल मिळते. या संसाधनांमुळे एलपीजी उत्पादनालाही चालना मिळाली.
असममधील ‘डिगबोई’ हे भारतातील सर्वात जुने तेल क्षेत्र मानले जाते. येथे तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान एलपीजी तयार होऊ लागली. ‘नाहरकटिया’ (असम) येथे 1953 मध्ये मोठा तेल-गॅस साठा सापडला, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली. तर गुजरातमधील ‘अंकलेश्वर’ या तेलक्षेत्राच्या शोधामुळे 1960 च्या दशकात ऊर्जा क्षेत्राला मोठा वेग मिळाला.
भारतामध्ये एलपीजीचा वापर सुरू होण्यापूर्वी स्वयंपाकासाठी लाकूड, कोळसा आणि केरोसीन यांचा वापर केला जात होता. चुलीमधून मोठ्या प्रमाणावर धूर निघत असल्यामुळे महिलांमध्ये श्वसन आणि डोळ्यांच्या आजारांचा धोका वाढत असे.
1955 मध्ये त्या काळातील ‘बर्मा शेल’ कंपनीने प्रथमच एलपीजीची ओळख करून दिली. पुढे ‘इंडियन ऑयल’ने 1964 मध्ये ‘इंडेन’ ब्रँड सुरू केला. 22 ऑक्टोबर 1965 रोजी कोलकाता येथे पहिला इंडेन एलपीजी कनेक्शन देण्यात आला. तेव्हा केवळ सुमारे 2,000 ग्राहक होते, पण आज देशात सुमारे 18 कोटी कनेक्शनपर्यंत हा प्रवास पोहोचला आहे.
2016 मध्ये सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’मुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना स्वच्छ इंधन मिळाले आणि एलपीजीचा वापर अधिक वाढला.
भारत एलपीजीचे उत्पादन देशातही करतो आणि आयातही करतो. सध्या देशातील सुमारे 40 टक्के एलपीजी देशात तयार होते, तर जवळपास 60 टक्के गॅस आयात केली जाते.
आयात होणाऱ्या एलपीजीपैकी सुमारे 70 टक्के पुरवठा ‘सौदी अरेबिया’, ‘कतार’ आणि ‘संयुक्त अरब अमिरात’ या देशांकडून केला जातो. उर्वरित जवळपास 30 टक्के गॅस ‘अमेरिका’, ‘अल्जीरिया’ आणि ‘नायजेरिया’ येथून भारतात येते.
यामुळे भारतातील स्वयंपाकघरात क्रांती घडवणाऱ्या एलपीजीचा प्रवास केवळ तांत्रिक विकासापुरता मर्यादित न राहता देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशीही जोडलेला आहे.