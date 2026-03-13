English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भारत
  • तुमच्या शहरातील LPG गॅसचे आजचे दर किती? जाणून घ्या सर्व माहिती एका क्लिकवर

LPG Gas Price: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाच्या परिणामी देशात एलपीजी गॅस तुटवडा जाणवत आहे. ज्यामुळे गॅसच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. भविष्यात हे दर आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे. अशात तुमच्या शहरातील एलपीजी गॅसचे आजचे दर किती आहेत ते जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 13, 2026, 01:40 PM IST
LPG Gas Today Price: एलपीजी गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे देशातील अनेक हॉटेल चालकांना चुलीवर जेवण शिजवावे लागत आहे. घरगुती गॅसच्याही किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसासाठी ही चिंतेची बाब बनली आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये, तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी एलपीजी गॅस खरेदीसाठी लांबच लांब रांगा लागलेल्या पाहायला मिळत होत्या. भविष्यात गॅसचा तुटवडा वाढला तर या किंमती अधिक उंची गाठण्याची शक्यता आहे. तुमच्या शहरात एलपीजी गॅसचे आजचे दर किती आहेत ते जाणून घ्या. 

आखातातील युद्धामुळे भारतात गॅस तुटवडा 

दरम्यान, सध्या आखातात सुरू असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेला तणाव हा भारतातील गॅस तुटवड्याचे मुख्य कारण आहे. भारतातील एलपीजी गॅसची सुमारे 60 टक्के आयात याच मार्गाने होते. पण आता हा मार्ग धोकादायक असल्याने गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. तसेच देशामध्ये आता होत असलेल्या एलपीजीची गरजेनुसार आयात कतार, यूएई आणि सौदी अरेबियाकडून केली जात आहे. 

 

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ 

एका आठवड्यापूर्वी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 60 रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 144 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. दरवाढी आणि  तुटवड्यामुळे लग्नसमारंभाच्या तारखाही पुढे ढकलण्यात आल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. तसेच हॉटेल चालकांनी जेवणाच्या मेनूतील पर्याय कमी करावे लागू शकतात, किंमती वाढवाव्या लागू शकतात किंवा हॉटेल तात्पुरते बंद ठेवावे लागू शकतात. असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ही एक मोठी समस्या बनली आहे. 

 

तुमच्या शहरातील एलपीजी गॅसचे आजचे दर किती?

भारतात सलग चौथ्या दिवशी एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता आणि चेन्नईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्याची माहिती आहे. 

 

शहर  घरगुती गॅसचे दर व्यावसायिक गॅसचे दर
मुंबई 912.50 रुपये 1,836 रुपये
नवी दिल्ली 913 रुपये 1, 884.50 रुपये
कोलकाता 939 रुपये  1,988.50 रुपये 
चेन्नई   928.50 रुपये 2,043.50 रुपये 
हैदराबाद 965 रुपये 2,105.50 रुपये 
लखनौ  950.0 रुपये  2,007 रुपये
बंगळुरू 915.50 रुपये   1,958 रुपये 
पटना  1,002.50 रुपये   2,133.50 रुपये 

 

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा भाग असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा 

या दरवाढीनंतर, मुंबईत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता 1, 836 रुपये होईल तर, घरगुती सिलिंडरची किंमत 912.50 रुपये होईल. दरम्यान कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनी सरकारकडून देण्यात आलेल्या, 10 कोटींहून अधिक गॅस कनेक्शनचा समावेश असलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्याऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कारण, या सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. 

 

मांसाहारी नाही तर शाकाहारी पदार्थांना प्राधान्य

दरम्यान, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या टंचाईच्या संकटकाळात अनेक ठिकाणी मासंहारी पदार्थांच्या खानावळी आणि हॉटेल्सही बंद करण्यात आले आहेत, कारण या पदार्थांना शिजायला अधिक वेळ जातो आणि गॅसही अधिक आवश्यकता असते. त्यामुळे शाकाहारी पदार्थांना प्राधान्य दिले जात आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

