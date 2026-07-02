/LPG Price Today: व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात घसरण, आता घरगुती गॅस सिलेंडरचे दरही स्वस्त होणार? जाणून घ्या आजचे दर

LPG Rate Today: सरकारी तेल कंपन्यांकडून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलेंडरच्या दरांचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार, १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यात आलेले दर २ जुलैलाही कायम आहेत. त्यामुळे आज एलपीजीच्या किमतीत कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. दिल्लीमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९४२, तर १९ किलोच्या व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरची किंमत ₹२,९३० इतकी कायम आहे.
१ जुलैपासून १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹१८३.५० ची कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने कमर्शियल सिलेंडरचा दर ₹३,११३ पर्यंत पोहोचला होता. आता तो कमी होऊन ₹२,९३० झाला आहे.
घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत बदल नाही
घरगुती ग्राहकांसाठी मात्र अद्याप कोणतीही दरकपात जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १४.२ किलोचा घरगुती एलपीजी सिलेंडर पूर्वीच्या दरानेच उपलब्ध राहणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना अजूनही दरकपातीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एलपीजीचे दर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी निश्चित केले जात असल्याने पुढील संभाव्य बदल १ ऑगस्ट २०२६ रोजी होण्याची शक्यता आहे.
शहरानुसार दरांमध्ये फरक का?
एलपीजी सिलेंडरचे दर राज्यातील सर्व शहरांमध्ये सारखे नसतात. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि वितरण व्यवस्थेतील फरकामुळे शहरानुसार किमतीत थोडाफार बदल दिसून येतो.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे दर
घरगुती एलपीजी (१४.२ किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- उस्मानाबाद – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
कमर्शियल एलपीजी (१९ किलो)
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- औरंगाबाद – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- उस्मानाबाद – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- औरंगाबाद – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40