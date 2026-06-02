/LPG Price Today: एलपीजीचे नवीन दर जाहीर! तुमच्या शहरातील14 आणि 19 किलो सिलेंडरचा अन् PNG चा दर जाणून घ्या

LPG Price Today on 2 June 2026: 2 जून 2026 रोजी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. 1 जूनपासून लागू करण्यात आलेले दरच आजही कायम आहेत. मात्र, जून महिन्याची सुरुवात व्यावसायिक ग्राहकांसाठी किंचित महागडी ठरली आहे, कारण 19 किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, घरगुती वापरासाठीच्या 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
लहान कुटुंबे आणि मर्यादित वापर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या 5 किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरच्या किंमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलेंडरची किंमत आता ₹821.50 इतकी झाली असून नवीन दर 1 जूनपासून लागू झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमतींमध्ये होत असलेल्या चढ-उतारांचा परिणाम एलपीजीच्या किंमतींवर होत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक सिलेंडर महागल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे तसेच खाद्य व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार आहे.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने लाखो कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर अतिरिक्त ताण आलेला नाही. मात्र, व्यावसायिक गॅस महागल्यामुळे बाहेरच्या खाद्यपदार्थांच्या किंमतींवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एलपीजी सिलेंडरचे अद्ययावत दर जाणून घेण्यासाठी इंडियन ऑइल, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसच्या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट देता येईल. तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचे नवीन दर जाहीर करतात.