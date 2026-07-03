/LPG Rate Today: घरगुती एलपीजी सिलेंडर ग्राहकांना दिलासा नाहीच? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

LPG Rate Today on July 3: घरगुती एलपीजी (14.2 किलो) गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांना आजही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. 3 जुलै 2026 रोजी तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. जून महिन्यात दरवाढ झाल्यानंतर आजपर्यंत किंमती पूर्ववत कायम आहेत. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 1 जुलैपासून ₹173 ते ₹183.50 पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, केटरिंग आणि मिठाई व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
घरगुती सिलिंडरचे दर का बदलले नाहीत?
जून महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ₹29 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर तेल विपणन कंपन्यांनी कोणतीही नवीन दरकपात किंवा दरवाढ जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना अजूनही जुन्याच दराने सिलिंडर घ्यावा लागत आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरचे दर
- मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | व्यावसायिक: ₹2,885.50
- ठाणे – घरगुती: ₹941.50 | व्यावसायिक: ₹2,887.50
- कोल्हापूर – घरगुती: ₹944.50 | व्यावसायिक: ₹2,908.50
- सांगली – घरगुती: ₹944.50 | व्यावसायिक: ₹2,908.50
- पुणे – घरगुती: ₹945.00 | व्यावसायिक: ₹2,946.00
- नाशिक – घरगुती: ₹945.50 | व्यावसायिक: ₹2,961.50
- सातारा – घरगुती: ₹946.50 | व्यावसायिक: ₹2,953.00
- जळगाव – घरगुती: ₹947.50 | व्यावसायिक: ₹2,975.00
- सोलापूर – घरगुती: ₹949.50 | व्यावसायिक: ₹2,985.50
- औरंगाबाद – घरगुती: ₹950.50 | व्यावसायिक: ₹2,990.50
- रायगड – घरगुती: ₹952.50 | व्यावसायिक: ₹2,911.50
- पालघर – घरगुती: ₹953.50 | व्यावसायिक: ₹2,915.00
- अहमदनगर – घरगुती: ₹955.50 | व्यावसायिक: ₹2,975.00
- बुलढाणा – घरगुती: ₹956.50 | व्यावसायिक: ₹2,994.00
- रत्नागिरी – घरगुती: ₹956.50 | व्यावसायिक: ₹3,159.00
- अकोला – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,014.50
- धुळे – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,001.00
- वाशीम – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,007.00
- लातूर – घरगुती: ₹966.50 | व्यावसायिक: ₹3,011.50
- बीड – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,021.00
- हिंगोली – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,017.00
- नांदेड – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,017.00
- परभणी – घरगुती: ₹968.00 | व्यावसायिक: ₹3,022.50
- अमरावती – घरगुती: ₹975.50 | व्यावसायिक: ₹3,044.50
- यवतमाळ – घरगुती: ₹983.50 | व्यावसायिक: ₹3,059.00
- चंद्रपूर – घरगुती: ₹990.50 | व्यावसायिक: ₹3,096.50
- नागपूर – घरगुती: ₹993.50 | व्यावसायिक: ₹3,109.50
- भंडारा – घरगुती: ₹1,002.00 | व्यावसायिक: ₹3,121.00
- गोंदिया – घरगुती: ₹1,010.50 | व्यावसायिक: ₹3,135.50
- गडचिरोली – घरगुती: ₹1,011.50 | व्यावसायिक: ₹3,135.50
महाराष्ट्रातील PNG (पाईप गॅस) चे आजचे दर
- मुंबई – ₹51.50 प्रति SCM
- ठाणे – ₹51.50
- रायगड – ₹51.50
- पुणे – ₹51.00
- पालघर – ₹50.87
- नाशिक – ₹50.25
- कोल्हापूर – ₹49.82
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹48.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सोलापूर – ₹48.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- लातूर – ₹45.50
- उस्मानाबाद – ₹45.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
LPG चा वापर घटल्याचे अहवालात स्पष्ट
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) च्या ताज्या अहवालानुसार, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत देशातील LPG चा वापर सुमारे 8 टक्क्यांनी घटला आहे. जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीत देशात सुमारे 14.7 दशलक्ष टन LPG ची खपत झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही खपत 15.9 दशलक्ष टन होती.
सरकारने काय दिले स्पष्टीकरण?
सरकारच्या मते, एलपीजीच्या वापरात झालेली घट ही मागणी कमी झाल्यामुळे नव्हे, तर पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे झाली आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी जवळपास 60 टक्के आयात करतो. त्यातील बहुतांश पुरवठा पश्चिम आशियातील आखाती देशांतून होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गे भारतात येतो. अमेरिके-इराण तणावामुळे या मार्गावर परिणाम झाल्याने पुरवठा विस्कळीत झाला आणि त्याचा परिणाम एलपीजी उपलब्धतेवर व वापरावर झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.