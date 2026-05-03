LPG Price Today: 'या' दोन सिलेंडरच्या किमती वाढल्या! महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील घरगुती सिलेंडरचा रेट किती? जाणून घ्या

LPG Price Hike: 1 मे पासून 19-किलोग्राम व्यावसायिक  आणि 5-किलोग्राम लहान एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 993 आणि 261 ने वाढ झाली आहे. घरगुती वापरायच्या सिलेंडरची किंमत आज काय आहे हे जाणून घेऊयात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 3, 2026, 12:06 PM IST
LPG Cylinder Price Hike Today 3 May 2026: एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 1 मेपासून मोठे बदल झाले आहेत. 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर आणि 5 किलो लहान सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे, मात्र 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

नेमकी किती दरवाढ?

  • 19 किलो कमर्शियल सिलेंडरमध्ये सुमारे ₹993 इतकी वाढ
  • 5 किलो छोट्या सिलेंडरमध्ये सुमारे ₹261 इतकी वाढ
  • 14.2 किलो घरगुती सिलेंडरमध्ये कोणताही बदल नाही

 

सरकारी तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार, घरगुती वापराच्या सिलेंडरच्या किमती सध्या स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे सुमारे 33 कोटी ग्राहकांना थेट दिलासा मिळाला आहे.

 मुंबईतील दर

  • 14.2 किलो घरगुती सिलेंडर – ₹912.50
  • 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर – ₹3024.00 (+₹993)
  • 5 किलो सिलेंडर – ₹339.00
  • 47.5 किलो कमर्शियल सिलेंडर – ₹7556.00 (+₹2482)

 महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती सिलेंडर दर

  • अहमदनगर – ₹926.50
  • अकोला – ₹933.00
  • अमरावती – ₹946.50
  • औरंगाबाद – ₹921.50
  • भंडारा – ₹973.00
  • बीड – ₹938.50
  • बुलढाणा – ₹927.50
  • चंद्रपूर – ₹961.50
  • धुळे – ₹933.00
  • गडचिरोली – ₹982.50
  • गोंदिया – ₹981.50
  • ग्रेटर मुंबई – ₹912.50
  • हिंगोली – ₹938.50
  • जळगाव – ₹918.50
  • जालना – ₹921.50
  • कोल्हापूर – ₹915.50
  • लातूर – ₹937.50
  • मुंबई – ₹912.50
  • नागपूर – ₹964.50
  • नांदेड – ₹938.50
  • नंदुरबार – ₹925.50
  • नाशिक – ₹916.50
  • उस्मानाबाद – ₹937.50
  • पालघर – ₹924.50
  • परभणी – ₹939.00
  • पुणे – ₹916.00
  • रायगड – ₹923.50
  • रत्नागिरी – ₹927.50
  • सांगली – ₹915.50
  • सातारा – ₹917.50
  • सिंधुदुर्ग – ₹927.00
  • सोलापूर – ₹920.50
  • ठाणे – ₹912.50
  • वर्धा – ₹973.00
  • वाशिम – ₹933.00
  • यवतमाळ – ₹954.50

सध्या घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कमर्शियल आणि छोट्या सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे हॉटेल, व्यवसाय आणि लघुउद्योगांवर काही प्रमाणात खर्चाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे.

19 किलोग्रॅमच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या किमती 

19 किलोग्रॅमच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या शहरानुसार किंमती पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • नवी दिल्ली: 3,071.50 रुपये
  • मुंबई: 3,024 रुपये
  • कोलकाता: 3,202 रुपये
  • चेन्नई: 3,237 रुपये
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

