LPG Price Today: 'या' दोन सिलेंडरच्या किमती वाढल्या! महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील घरगुती सिलेंडरचा रेट किती? जाणून घ्या

LPG Cylinder Price Hike Today 3 May 2026: एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 1 मेपासून मोठे बदल झाले आहेत. 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर आणि 5 किलो लहान सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे, मात्र 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
STORY | Commercial LPG price hiked by Rs 993 per 19-kg cylinder
The price of commercial LPG was hiked by the steepest ever Rs 993 per 19-kg cylinder on Friday, marking the third straight monthly increase due to rising global energy prices linked to the West Asia conflict.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 1, 2026
सरकारी तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार, घरगुती वापराच्या सिलेंडरच्या किमती सध्या स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे सुमारे 33 कोटी ग्राहकांना थेट दिलासा मिळाला आहे.
सध्या घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कमर्शियल आणि छोट्या सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे हॉटेल, व्यवसाय आणि लघुउद्योगांवर काही प्रमाणात खर्चाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
19 किलोग्रॅमच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या शहरानुसार किंमती पुढीलप्रमाणे आहेत: