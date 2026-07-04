/LPG Cylinder Price Today: एलपीजी सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर; घरगुती दर स्थिर तर व्यावसायिक स्वस्त

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरचे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. यावेळी घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात करण्यात आली आहे. नवीन दर १ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर स्थिर
देशभरातील घरगुती ग्राहकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सलग आणखी एक महिना कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील महिन्याप्रमाणेच जुन्या दराने सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे.
व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मात्र मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल १८३.५० रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग व्यवसाय आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांचा इंधन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शहरानुसार एलपीजीचे दर कसे जाणून घ्याल?
ग्राहकांना त्यांच्या शहरातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे अद्ययावत दर इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅसच्या अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपवर सहज पाहता येतात.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय एलपीजी सिलिंडरचे दर
- अहमदनगर – घरगुती (14.2 किलो): ₹955.50 | कमर्शियल (19 किलो): ₹2,975.00
- अकोला – ₹962.00 | ₹3,014.50
- अमरावती – ₹975.50 | ₹3,044.50
- औरंगाबाद – ₹950.50 | ₹2,990.50
- भंडारा – ₹1,002.00 | ₹3,121.00
- बीड – ₹967.50 | ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹956.50 | ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹990.50 | ₹3,096.50
- धुळे – ₹962.00 | ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50 | ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹1,010.50 | ₹3,135.50
- मुंबई – ₹941.50 | ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹967.50 | ₹3,017.00
- जळगाव – ₹947.50 | ₹2,975.00
- जालना – ₹950.50 | ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹944.50 | ₹2,908.50
- लातूर – ₹966.50 | ₹3,011.50
- नागपूर – ₹993.50 | ₹3,109.50
- नांदेड – ₹967.50 | ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹954.50 | ₹2,913.00
- नाशिक – ₹945.50 | ₹2,961.50
- उस्मानाबाद – ₹966.50 | ₹3,018.00
- पालघर – ₹953.50 | ₹2,915.00
- परभणी – ₹968.00 | ₹3,022.50
- पुणे – ₹945.00 | ₹2,946.00
- रायगड – ₹952.50 | ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹956.50 | ₹3,159.00
- सांगली – ₹944.50 | ₹2,908.50
- सातारा – ₹946.50 | ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00 | ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹949.50 | ₹2,985.50
- ठाणे – ₹941.50 | ₹2,887.50
- वर्धा – ₹1,002.00 | ₹3,126.00
- वाशीम – ₹962.00 | ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹983.50 | ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय पीएनजी (PNG) दर
- अहमदनगर – ₹48.50 प्रति युनिट
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- औरंगाबाद – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
एलपीजी सिलिंडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, वाहतूक खर्च आणि सरकारी धोरणांच्या आधारे निश्चित केले जातात. त्यामुळे तेल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नवीन दर जाहीर करतात.