/LPG Price Today: 5 जुलैचे एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; बुकिंगपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजची किंमत

LPG Price Today 5 July 2026: 5 जुलै 2026 रोजी तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी गॅस सिलिंडरचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आज घरगुती तसेच व्यावसायिक (कमर्शियल) गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील दरानेच सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. आज एलपीजी सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतात. 1 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आलेले दरच 5 जुलैलाही लागू असून, नवीन दरवाढ किंवा दरकपात करण्यात आलेली नाही.
14.2 किलो वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती या महिन्यातही स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, राज्यनिहाय कर आणि वाहतूक खर्चामुळे काही शहरांमध्ये दरांमध्ये किंचित फरक दिसून येतो.
देशातील प्रमुख शहरांतील घरगुती सिलिंडरचे दर:
- दिल्ली – ₹942.00
- नोएडा – ₹939.50
- मुंबई – ₹941.50
- चेन्नई – ₹957.50
- कोलकाता – ₹968.00
कमर्शियल LPG सिलिंडरचे दर
तेल कंपन्यांनी 1 जुलैपासून 19 किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ₹183.50 पर्यंत कपात केली होती. या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या दिल्लीमध्ये 19 किलोचा कमर्शियल सिलिंडर ₹2,930 दराने उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलिंडरचे दर
- अहमदनगर – घरगुती: ₹955.50 | कमर्शियल: ₹2,975.00
- अकोला – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,014.50
- अमरावती – घरगुती: ₹975.50 | कमर्शियल: ₹3,044.50
- औरंगाबाद – घरगुती: ₹950.50 | कमर्शियल: ₹2,990.50
- भंडारा – घरगुती: ₹1,002.00 | कमर्शियल: ₹3,121.00
- बीड – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,021.00
- बुलढाणा – घरगुती: ₹956.50 | कमर्शियल: ₹2,994.00
- चंद्रपूर – घरगुती: ₹990.50 | कमर्शियल: ₹3,096.50
- धुळे – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,001.00
- गडचिरोली – घरगुती: ₹1,011.50 | कमर्शियल: ₹3,135.50
- गोंदिया – घरगुती: ₹1,010.50 | कमर्शियल: ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,885.50
- हिंगोली – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,017.00
- जळगाव – घरगुती: ₹947.50 | कमर्शियल: ₹2,975.00
- जालना – घरगुती: ₹950.50 | कमर्शियल: ₹2,997.00
- कोल्हापूर – घरगुती: ₹944.50 | कमर्शियल: ₹2,908.50
- लातूर – घरगुती: ₹966.50 | कमर्शियल: ₹3,011.50
- मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,885.50
- नागपूर – घरगुती: ₹993.50 | कमर्शियल: ₹3,109.50
- नांदेड – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,017.00
- नंदुरबार – घरगुती: ₹954.50 | कमर्शियल: ₹2,913.00
- नाशिक – घरगुती: ₹945.50 | कमर्शियल: ₹2,961.50
- धाराशिव – घरगुती: ₹966.50 | कमर्शियल: ₹3,018.00
- पालघर – घरगुती: ₹953.50 | कमर्शियल: ₹2,915.00
- परभणी – घरगुती: ₹968.00 | कमर्शियल: ₹3,022.50
- पुणे – घरगुती: ₹945.00 | कमर्शियल: ₹2,946.00
- रायगड – घरगुती: ₹952.50 | कमर्शियल: ₹2,911.50
- रत्नागिरी – घरगुती: ₹956.50 | कमर्शियल: ₹3,159.00
- सांगली – घरगुती: ₹944.50 | कमर्शियल: ₹2,908.50
- सातारा – घरगुती: ₹946.50 | कमर्शियल: ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – घरगुती: ₹956.00 | कमर्शियल: ₹2,936.00
- सोलापूर – घरगुती: ₹949.50 | कमर्शियल: ₹2,985.50
- ठाणे – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,887.50
- वर्धा – घरगुती: ₹1,002.00 | कमर्शियल: ₹3,126.00
- वाशीम – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,007.00
- यवतमाळ – घरगुती: ₹983.50 | कमर्शियल: ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- औरंगाबाद – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
आपल्या शहरातील LPG चे ताजे दर कसे तपासाल?
घरगुती किंवा कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरची अद्ययावत किंमत जाणून घेण्यासाठी इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसच्या अधिकृत वेबसाइट अथवा मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. या प्लॅटफॉर्मवर शहरानुसार गॅस सिलिंडरचे दर नियमितपणे अपडेट केले जातात.