/LPG Rate Today: महाराष्ट्रात गॅस सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; आज किती रुपयांना मिळतोय एलपीजी तुमच्या शहरात?

LPG Rate Today on June 5 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम इंधनाच्या किमतींवर दिसून येत असला तरी घरगुती एलपीजी ग्राहकांना सध्या दिलासा मिळाला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये वाढ होत असताना घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर मात्र स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
5 जून रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती 912 ते 983 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. मार्च महिन्यानंतर घरगुती सिलेंडरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कमर्शियल सिलेंडर मात्र महागला
व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या दरात जून महिन्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. बहुतांश शहरांमध्ये सिलेंडरमागे सुमारे 43 ते 44 रुपयांची वाढ झाली असून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे आजचे दर (5 जून)
- घरगुती (14.2 किलो) आणि कमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर दर
- अहमदनगर – घरगुती ₹926.50 | कमर्शियल ₹3,156.00
- अकोला – घरगुती ₹933.00 | कमर्शियल ₹3,196.00
- अमरावती – घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹3,226.50
- औरंगाबाद – घरगुती ₹921.50 | कमर्शियल ₹3,173.00
- भंडारा – घरगुती ₹973.00 | कमर्शियल ₹3,302.50
- बीड – घरगुती ₹938.50 | कमर्शियल ₹3,202.50
- बुलढाणा – घरगुती ₹927.50 | कमर्शियल ₹3,175.50
- चंद्रपूर – घरगुती ₹961.50 | कमर्शियल ₹3,279.00
- धुळे – घरगुती ₹933.00 | कमर्शियल ₹3,182.50
- गडचिरोली – घरगुती ₹982.50 | कमर्शियल ₹3,317.00
- गोंदिया – घरगुती ₹981.50 | कमर्शियल ₹3,317.00
- मुंबई महानगर – घरगुती ₹912.50 | कमर्शियल ₹3,067.50
- हिंगोली – घरगुती ₹938.50 | कमर्शियल ₹3,198.50
- जळगाव – घरगुती ₹918.50 | कमर्शियल ₹3,157.00
- जालना – घरगुती ₹921.50 | कमर्शियल ₹3,179.50
- कोल्हापूर – घरगुती ₹915.50 | कमर्शियल ₹3,090.50
- लातूर – घरगुती ₹937.50 | कमर्शियल ₹3,193.00
- मुंबई – घरगुती ₹912.50 | कमर्शियल ₹3,067.50
- नागपूर – घरगुती ₹964.50 | कमर्शियल ₹3,291.50
- नांदेड – घरगुती ₹938.50 | कमर्शियल ₹3,198.50
- नंदुरबार – घरगुती ₹925.50 | कमर्शियल ₹3,094.50
- नाशिक – घरगुती ₹916.50 | कमर्शियल ₹3,143.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – घरगुती ₹937.50 | कमर्शियल ₹3,199.00
- पालघर – घरगुती ₹924.50 | कमर्शियल ₹3,096.00
- परभणी – घरगुती ₹939.00 | कमर्शियल ₹3,204.00
- पुणे – घरगुती ₹916.00 | कमर्शियल ₹3,128.00
- रायगड – घरगुती ₹923.50 | कमर्शियल ₹3,093.00
- रत्नागिरी – घरगुती ₹927.50 | कमर्शियल ₹3,159.00
- सांगली – घरगुती ₹915.50 | कमर्शियल ₹3,090.50
- सातारा – घरगुती ₹917.50 | कमर्शियल ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – घरगुती ₹927.00 | कमर्शियल ₹3,117.00
- सोलापूर – घरगुती ₹920.50 | कमर्शियल ₹3,167.50
- ठाणे – घरगुती ₹912.50 | कमर्शियल ₹3,069.50
- वर्धा – घरगुती ₹973.00 | कमर्शियल ₹3,307.00
- वाशीम – घरगुती ₹933.00 | कमर्शियल ₹3,189.00
- यवतमाळ – घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹3,241.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
सर्वाधिक आणि सर्वात कमी दर कुठे?
महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजी सिलेंडरसाठी सर्वाधिक किंमत गडचिरोलीमध्ये ₹982.50 असून त्यापाठोपाठ गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात तुलनेने कमी दरात सिलेंडर उपलब्ध आहे.
5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरची किंमतही वाढली
फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) अंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलेंडरची किंमत सध्या ₹821.50 इतकी आहे.
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मुंबईमध्ये पीएनजीचा दर ₹50 प्रति युनिट असून पुण्यात ₹50.65 आणि ठाण्यात ₹50 इतका आहे.
एलपीजीचे दर कशावर अवलंबून असतात?
भारत मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत होणारे बदल थेट देशातील गॅस सिलेंडरच्या दरांवर परिणाम करतात.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य
एलपीजी आयात डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे रुपयाचे मूल्य घसरल्यास आयात खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो.
स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्च
राज्यानुसार आकारला जाणारा व्हॅट, स्थानिक कर आणि वितरणासाठीचा वाहतूक खर्च वेगवेगळा असल्याने प्रत्येक शहरातील सिलेंडरच्या दरात काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बाब
सध्या घरगुती सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल नसला तरी व्यावसायिक सिलेंडर महागल्यामुळे आगामी काळात हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यातील दर बदलांकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.