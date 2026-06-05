Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /LPG Rate Today: महाराष्ट्रात गॅस सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; आज किती रुपयांना मिळतोय एलपीजी तुमच्या शहरात?

LPG Rate Today: महाराष्ट्रात गॅस सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; आज किती रुपयांना मिळतोय एलपीजी तुमच्या शहरात?

LPG, PNG Rate Today: जागतिक तणावामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी महाग झाले आहेत. यामुळे आता, सरकार घरगुती सिलिंडरच्या किमती वाढवणार की तश्याच ठेवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 05, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:28 PM IST
LPG Rate Today: महाराष्ट्रात गॅस सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; आज किती रुपयांना मिळतोय एलपीजी तुमच्या शहरात?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG टेस्ट सीरिजच्या प्लेईंग 11 बाबत गौतम गंभीरचं मोठं वक्तव्य, नंबर 3 वर कोणत
gautam gambhir17 min ago
2
k annamalai41 min ago
3
NEP vs BHU46 min ago
4
Chhatrapati Shivaji Maharaj57 min ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago