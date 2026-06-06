/LPG Cylinder Price: आज किती रुपयांना मिळतोय LPG सिलेंडर? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

LPG and PNG Price: घरगुती एलपीजी सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्या दिलासादायक परिस्थिती आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी जून महिन्यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नसून दर पूर्ववत ठेवले आहेत. मात्र व्यावसायिक वापरासाठीच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये अलीकडेच वाढ करण्यात आल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता आहे.
घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर
१ जून २०२६ पासून घरगुती १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबईत घरगुती सिलेंडरचा दर ₹९१२.५० असून पुण्यात तो ₹९१६, तर नाशिकमध्ये ₹९१६.५० इतका आहे.
व्यावसायिक सिलेंडर महागला
तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹४२ ते ₹५४ पर्यंत वाढ केली आहे. मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतींमध्ये पाच वेळा बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खाद्य व्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील एलपीजी दर
- अहमदनगर : घरगुती ₹926.50 | व्यावसायिक ₹3,156.00
- अकोला : घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,196.00
- अमरावती : घरगुती ₹946.50 | व्यावसायिक ₹3,226.50
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹921.50 | व्यावसायिक ₹3,173.00
- भंडारा : घरगुती ₹973.00 | व्यावसायिक ₹3,302.50
- बीड : घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,202.50
- बुलढाणा : घरगुती ₹927.50 | व्यावसायिक ₹3,175.50
- चंद्रपूर : घरगुती ₹961.50 | व्यावसायिक ₹3,279.00
- धुळे : घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,182.50
- गडचिरोली : घरगुती ₹982.50 | व्यावसायिक ₹3,317.00
- गोंदिया : घरगुती ₹981.50 | व्यावसायिक ₹3,317.00
- हिंगोली : घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,198.50
- जळगाव : घरगुती ₹918.50 | व्यावसायिक ₹3,157.00
- जालना : घरगुती ₹921.50 | व्यावसायिक ₹3,179.50
- कोल्हापूर : घरगुती ₹915.50 | व्यावसायिक ₹3,090.50
- लातूर : घरगुती ₹937.50 | व्यावसायिक ₹3,193.00
- मुंबई : घरगुती ₹912.50 | व्यावसायिक ₹3,067.50
- नागपूर : घरगुती ₹964.50 | व्यावसायिक ₹3,291.50
- नांदेड : घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,198.50
- नंदुरबार : घरगुती ₹925.50 | व्यावसायिक ₹3,094.50
- नाशिक : घरगुती ₹916.50 | व्यावसायिक ₹3,143.50
- धाराशिव : घरगुती ₹937.50 | व्यावसायिक ₹3,199.00
- पालघर : घरगुती ₹924.50 | व्यावसायिक ₹3,096.00
- परभणी : घरगुती ₹939.00 | व्यावसायिक ₹3,204.00
- पुणे : घरगुती ₹916.00 | व्यावसायिक ₹3,128.00
- रायगड : घरगुती ₹923.50 | व्यावसायिक ₹3,093.00
- रत्नागिरी : घरगुती ₹927.50 | व्यावसायिक ₹3,159.00
- सांगली : घरगुती ₹915.50 | व्यावसायिक ₹3,090.50
- सातारा : घरगुती ₹917.50 | व्यावसायिक ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग : घरगुती ₹927.00 | व्यावसायिक ₹3,117.00
- सोलापूर : घरगुती ₹920.50 | व्यावसायिक ₹3,167.50
- ठाणे : घरगुती ₹912.50 | व्यावसायिक ₹3,069.50
- वर्धा : घरगुती ₹973.00 | व्यावसायिक ₹3,307.00
- वाशीम : घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,189.00
- यवतमाळ : घरगुती ₹954.50 | व्यावसायिक ₹3,241.00
कोणत्या शहरात सर्वाधिक दर?
राज्यात गडचिरोली येथे घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा दर सर्वाधिक ₹९८२.५० आहे. त्यानंतर गोंदिया (₹९८१.५०) आणि भंडारा (₹९७३) या शहरांचा क्रमांक लागतो. व्यावसायिक सिलेंडरच्या बाबतीत गडचिरोली आणि गोंदिया येथे दर ₹३,३१७ पर्यंत पोहोचले आहेत.
घरगुती पाइपद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (PNG) दरांमध्येही कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबईमध्ये पीएनजीचा दर ₹५० प्रति युनिट असून पुण्यात ₹५०.६५ आणि नाशिकमध्ये ₹५०.२५ इतका आहे.
ग्राहकांना दिलासा, व्यवसायिकांची चिंता
घरगुती गॅसच्या किमती स्थिर असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी व्यावसायिक सिलेंडरच्या वाढलेल्या दरांचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्य व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजारातील घडामोडींवर एलपीजीच्या दरांचा पुढील कल अवलंबून राहणार आहे.