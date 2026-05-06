LPG Rate Today: आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील गॅस सिलेंडर आणि PNG चे दर

LPG Gas Cylinder Price Today 6 May 2026: एलपीजी गॅस सिलेंडर च्या किमतींमध्ये 6 मे 2026 रोजी कोणताही मोठा बदल दिसून आलेला नाही, मात्र जागतिक स्तरावरील तणावामुळे ऊर्जा बाजारात चिंता वाढली आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे अनेक देशांमध्ये एलपीजी आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात घरगुती गॅस पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही आणि नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. भारतातील एलपीजीच्या किमती या सरकारी तेल विपणन कंपन्या ठरवतात आणि त्या दर महिन्याला सुधारित केल्या जातात. घरगुती वापरासाठी सरकारकडून सबसिडी देखील दिली जाते, जी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
मुंबई येथे 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत सुमारे ₹912.50 आहे आणि यात कोणताही बदल झालेला नाही. तर 19 किलो कमर्शियल सिलेंडरची किंमत सुमारे ₹3,024 इतकी आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत कमर्शियल सिलेंडरमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये घरगुती एलपीजी दर साधारण ₹915 ते ₹980 दरम्यान आहेत. पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि इतर शहरांमध्ये किंमती स्थानिक पुरवठा आणि करांनुसार बदलताना दिसतात.
कमर्शियल सिलेंडरच्या दरांमध्ये मात्र मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. अनेक शहरांमध्ये ₹3,000 ते ₹3,250 पर्यंत किंमत पोहोचली आहे. काही ठिकाणी मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास ₹993 पर्यंत वाढ झाल्याचे दिसते. ही वाढ उद्योग आणि व्यावसायिक वापरावर थेट परिणाम करणारी आहे.
पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) बाबत बोलायचे झाल्यास, मुंबई येथे त्याची किंमत सुमारे ₹50 प्रति युनिट आहे आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून PNG दर तुलनेने स्थिर आहेत.
एकूणच पाहता, घरगुती एलपीजी दर स्थिर असले तरी कमर्शियल गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. जागतिक तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या बाजारातील हालचालींमुळे भविष्यात इंधन दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.
PNG दर (मुंबई): ₹50.00 (कोणताही बदल नाही, ऑक्टोबर 2025 पासून स्थिर) मुंबई मध्ये PNG दर ₹50.00 असून मागील महिन्यापासून स्थिर आहेत. तसेच सोलापूर येथे ₹48.50 आणि ठाणे येथे ₹50.00 दर नोंदवला गेला आहे.