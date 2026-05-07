LPG Rate Today: आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील एलपीजी सिलेंडरची किंमत काय? जाणून घ्या ताजे दर

LPG Rate Today on May 7: देशभरात LPG सिलेंडरच्या किमतींमध्ये पुन्हा बदल दिसून आला आहे. 7 मेच्या ताज्या अपडेटनुसार व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात वाढ सुरूच असून घरगुती सिलेंडरचे दर मात्र स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मार्च महिन्यापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव वाढल्यामुळे कमर्शियल LPG च्या किमतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ होत आहे. आधी सुमारे 115 रुपयांची वाढ झाली, त्यानंतर एप्रिलमध्ये आणखी वाढ झाली आणि आता पुन्हा दरात बदल करण्यात आला आहे. सध्या 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडरची सरासरी किंमत सुमारे ₹3071.5 पर्यंत पोहोचली आहे, तर 5 किलोच्या छोट्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.
तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की 14.2 किलो घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना सध्या दिलासा मिळालेला आहे.
अहमदनगर ₹926.50, अकोला ₹933.00, अमरावती ₹946.50, औरंगाबाद ₹921.50, भंडारा ₹973.00, बीड ₹938.50, बुलढाणा ₹927.50, चंद्रपूर ₹961.50, धुळे ₹933.00, गडचिरोली ₹982.50, गोंदिया ₹981.50, ग्रेटर मुंबई ₹912.50, हिंगोली ₹938.50, जळगाव ₹918.50, जालना ₹921.50, कोल्हापूर ₹915.50, लातूर ₹937.50, मुंबई ₹912.50, नागपूर ₹964.50, नांदेड ₹938.50, नंदुरबार ₹925.50, नाशिक ₹916.50, उस्मानाबाद ₹937.50, पालघर ₹924.50, परभणी ₹939.00, पुणे ₹916.00, रायगड ₹923.50, रत्नागिरी ₹927.50, सांगली ₹915.50, सातारा ₹917.50, सिंधुदुर्ग ₹927.00, सोलापूर ₹920.50, ठाणे ₹912.50, वर्धा ₹973.00, वाशीम ₹933.00, यवतमाळ ₹954.50
अहमदनगर ₹3113.00, अकोला ₹3152.50, अमरावती ₹3183.00, औरंगाबाद ₹3129.50, भंडारा ₹3259.00, बीड ₹3159.00, बुलढाणा ₹3132.00, चंद्रपूर ₹3235.50, धुळे ₹3139.00, गडचिरोली ₹3273.50, गोंदिया ₹3273.50, ग्रेटर मुंबई ₹3024.00, हिंगोली ₹3155.00, जळगाव ₹3113.50, जालना ₹3136.00, कोल्हापूर ₹3047.00, लातूर ₹3149.50, मुंबई ₹3024.00, नागपूर ₹3248.00, नांदेड ₹3155.00, नंदुरबार ₹3051.00, नाशिक ₹3100.00, उस्मानाबाद ₹3155.50, पालघर ₹3052.50, परभणी ₹3160.50, पुणे ₹3084.50, रायगड ₹3049.50, रत्नागिरी ₹2123.00, सांगली ₹3047.00, सातारा ₹3091.50, सिंधुदुर्ग ₹3073.50, सोलापूर ₹3124.00, ठाणे ₹3026.00, वर्धा ₹3263.50, वाशीम ₹3145.00, यवतमाळ ₹3197.00
LPG दर प्रत्येक शहरात वेगवेगळे असण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. वाहतूक खर्च, वितरण खर्च आणि स्थानिक एजन्सींचे मार्जिन यामुळे किंमती बदलतात. बॉटलिंग प्लांटपासून शहरांपर्यंत गॅस पोहोचवण्यासाठी लागणारा खर्च अंतरानुसार बदलतो. त्यामुळे मुंबईसारख्या बंदर शहरांमध्ये दर तुलनेने कमी असतो, तर दूरच्या किंवा दुर्गम भागात तो जास्त असू शकतो.
याशिवाय राज्यनिहाय स्थानिक कर, वितरण खर्च आणि किरकोळ शुल्क यांचाही किंमतीवर परिणाम होतो.