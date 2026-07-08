/LPG Price Today: आज घरगुती गॅस सिलेंडर स्वस्त झाला का? जाणून घ्या 8 जुलैचे राज्यातील दर

LPG Price Today 8 July 2026: देशभरातील ग्राहक गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कपातीची अपेक्षा करत आहेत. कारण 1 जुलैपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत तब्बल ₹183.50 पर्यंत घट करण्यात आली. मात्र, 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या दरात अद्याप कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दिल्लीत नवीन एलपीजी दर जाहीर
सरकारी तेल कंपन्या – इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम – यांनी एलपीजी सिलेंडरचे अद्ययावत दर जाहीर केले आहेत. राजधानी दिल्लीसह देशातील विविध शहरांमध्ये घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले असून, व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत मात्र मोठी कपात करण्यात आली आहे.
14.2 किलो घरगुती सिलेंडरचे दर कायम
आजच्या घडीला 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. संपूर्ण महिनाभर हे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक अजूनही दरकपातीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सरकारने आपत्कालीन गॅस वाटपाचा आदेश मागे घेतला
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेत सकारात्मक प्रगती झाल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात लागू केलेला 'इमर्जन्सी नॅचरल गॅस अलोकेशन' आदेश मागे घेतला आहे. या निर्णयाचा घरगुती एलपीजीच्या किमतीवर किंवा उपलब्धतेवर तातडीचा परिणाम होणार नसला, तरी व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, कारखाने आणि इतर उद्योगांना आता कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे दर (14.2 किलो घरगुती / 19 किलो कमर्शियल)
- अहमदनगर – घरगुती: ₹955.50 | कमर्शियल: ₹2,975.00
- अकोला – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,014.50
- अमरावती – घरगुती: ₹975.50 | कमर्शियल: ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर – घरगुती: ₹950.50 | कमर्शियल: ₹2,990.50
- भंडारा – घरगुती: ₹1,002.00 | कमर्शियल: ₹3,121.00
- बीड – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,021.00
- बुलढाणा – घरगुती: ₹956.50 | कमर्शियल: ₹2,994.00
- चंद्रपूर – घरगुती: ₹990.50 | कमर्शियल: ₹3,096.50
- धुळे – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,001.00
- गडचिरोली – घरगुती: ₹1,011.50 | कमर्शियल: ₹3,135.50
- गोंदिया – घरगुती: ₹1,010.50 | कमर्शियल: ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,885.50
- हिंगोली – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,017.00
- जळगाव – घरगुती: ₹947.50 | कमर्शियल: ₹2,975.00
- जालना – घरगुती: ₹950.50 | कमर्शियल: ₹2,997.00
- कोल्हापूर – घरगुती: ₹944.50 | कमर्शियल: ₹2,908.50
- लातूर – घरगुती: ₹966.50 | कमर्शियल: ₹3,011.50
- मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,885.50
- नागपूर – घरगुती: ₹993.50 | कमर्शियल: ₹3,109.50
- नांदेड – घरगुती: ₹967.50 | कमर्शियल: ₹3,017.00
- नंदुरबार – घरगुती: ₹954.50 | कमर्शियल: ₹2,913.00
- नाशिक – घरगुती: ₹945.50 | कमर्शियल: ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – घरगुती: ₹966.50 | कमर्शियल: ₹3,018.00
- पालघर – घरगुती: ₹953.50 | कमर्शियल: ₹2,915.00
- परभणी – घरगुती: ₹968.00 | कमर्शियल: ₹3,022.50
- पुणे – घरगुती: ₹945.00 | कमर्शियल: ₹2,946.00
- रायगड – घरगुती: ₹952.50 | कमर्शियल: ₹2,911.50
- रत्नागिरी – घरगुती: ₹956.50 | कमर्शियल: ₹3,159.00
- सांगली – घरगुती: ₹944.50 | कमर्शियल: ₹2,908.50
- सातारा – घरगुती: ₹946.50 | कमर्शियल: ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – घरगुती: ₹956.00 | कमर्शियल: ₹2,936.00
- सोलापूर – घरगुती: ₹949.50 | कमर्शियल: ₹2,985.50
- ठाणे – घरगुती: ₹941.50 | कमर्शियल: ₹2,887.50
- वर्धा – घरगुती: ₹1,002.00 | कमर्शियल: ₹3,126.00
- वाशीम – घरगुती: ₹962.00 | कमर्शियल: ₹3,007.00
- यवतमाळ – घरगुती: ₹983.50 | कमर्शियल: ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
महत्त्वाची बाब: सध्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, व्यावसायिक सिलेंडर स्वस्त झाल्याने उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांना त्याचा फायदा होणार आहे. पुढील दरआढाव्यात घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.