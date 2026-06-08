/LPG Rate Today: काल दरवाढ आज काय हाल? जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील गॅस सिलेंडरचे दर

LPG and PNG Price Today 08 June 2026 in Maharashtra: देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाल्याचे चित्र दिसत असून घरगुती आणि कमर्शियल दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरचे नवे दर जाहीर झाले आहेत. अलीकडच्या दरवाढीनंतर १४.२ किलो घरगुती सिलिंडरची किंमत ₹942 पर्यंत पोहोचली आहे. त्याआधी मार्च महिन्यातही दरांमध्ये ₹60 ची वाढ नोंदवण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील एलपीजी दर अनेक शेजारी देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांपेक्षा भारतात घरगुती गॅस तुलनेने स्वस्त मिळतो. तसेच उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ₹300 सबसिडी दिली जात असल्यामुळे त्यांना कमी दरात गॅस उपलब्ध होतो.
सरकारच्या माहितीनुसार, १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च ₹1600 पेक्षा जास्त आहे. मात्र ग्राहकांना तो ₹942 मध्ये मिळतो, तर उज्ज्वला लाभार्थ्यांना सबसिडीनंतर सुमारे ₹642 मध्ये सिलिंडर उपलब्ध होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील LPG दरात झालेली सुमारे 46% वाढ ही दरवाढीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी दर (घरगुती 14.2 किलो आणि कमर्शियल 19 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- उस्मानाबाद – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
कमर्शियल LPG सिलिंडर (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- अकोला – ₹3,196.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹3,173.00
- भंडारा – ₹3,302.50
- बीड – ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- धुळे – ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹3,198.50
- जळगाव – ₹3,157.00
- जालना – ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- लातूर – ₹3,193.00
- मुंबई – ₹3,067.50
- नागपूर – ₹3,291.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- नाशिक – ₹3,143.50
- उस्मानाबाद – ₹3,199.00
- पालघर – ₹3,096.00
- परभणी – ₹3,204.00
- पुणे – ₹3,128.00
- रायगड – ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹3,090.50
- सातारा – ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- वाशीम – ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹3,241.00
पीएनजी दर (PNG – पाईप्ड नॅचरल गॅस) महाराष्ट्र
- अहमदनगर – ₹48.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00