/LPG Rate Today: आज काय आहे एलपीजी सिलिंडरचा भाव? तपासा महाराष्ट्रातील घरगुती आणि व्यावसायिकचे दर

LPG Price Today 08 May 2026 Updated: आज घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, 19-किलोग्रामच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹993 ने वाढ करण्यात आली होती.
LPG Cylinder Rate Today on May 8: आज देशभरात एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये मोठा बदल न दिसता किंमती बहुतांश ठिकाणी स्थिर राहिल्या आहेत. जागतिक कच्च्या तेल बाजारातील चढ-उतार सुरू असतानाही आज 8 मे 2026 रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक (Commercial) सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये कोणतीही नवीन वाढ किंवा कपात जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र या महिन्याच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात सुमारे 993 रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच व्यावसायिक क्षेत्रावर खर्चाचा भार वाढलेला आहे.
देशातील बहुतांश शहरांमध्ये १४.२ किलो घरगुती सिलेंडरचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
दिल्ली – ₹913.0, मुंबई – ₹912.5, कोलकाता – ₹939.0, चेन्नई – ₹928.5, अगरतला – ₹1073.5, भोपाल – ₹918.5, देहरादून – ₹932.0, फतेहाबाद – ₹942.0, गंगटोक – ₹1065.5
घरगुती सिलेंडरच्या किंमती तुलनेने स्थिर असल्या तरी काही शहरांमध्ये दर जास्त आहेत, विशेषतः ईशान्य भारत आणि डोंगराळ भागात वाहतूक खर्चामुळे किंमती वाढलेल्या दिसतात.
व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या १९ किलो सिलेंडरचे दर काही शहरांमध्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
दिल्ली – ₹3071.5, मुंबई – ₹3024.0, कोलकाता – ₹3202.5, चेन्नई – ₹3237.0, भोपाल – ₹3077.0, देहरादून – ₹3124.5, फतेहाबाद – ₹3150.5, गंगटोक – ₹3577.5
कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात झालेली मोठी वाढ हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि छोट्या व्यवसायांवर थेट परिणाम करत आहे.
महाराष्ट्रात घरगुती आणि कमर्शियल दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरचे दर शहरानुसार खालीलप्रमाणे आहेत:
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या देशात एलपीजीचा पुरवठा पुरेसा आहे आणि कोणतीही तात्काळ टंचाई नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता आणि मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भविष्यात दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या मात्र ग्राहकांसाठी दिलासा म्हणजे घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत, तर कमर्शियल सिलेंडरवर आधी झालेली वाढच कायम