/LPG Rate Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे भविष्यात पुन्हा दरवाढ? जाणून घ्या आजचे गॅस सिलेंडरचे दर

LPG Rate Today on July 9: भारतामध्ये आज, ९ जुलै २०२६, घरगुती तसेच व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे पुढील काही दिवसांत एलपीजीच्या दरांचा फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा दर ९४२ रुपये, तर १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर २,९३० रुपये कायम आहे. १ जुलै रोजी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात १८३.५० रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली होती. मात्र, घरगुती ग्राहकांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या तात्पुरत्या युद्धविरामाबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. ब्रेंट क्रूडचा दर सुमारे ५.२ टक्क्यांनी वाढून ७८.०२ डॉलर प्रति बॅरल झाला असून, व्यवहारादरम्यान तो काही काळ ८० डॉलर प्रति बॅरल या पातळीवरही गेला होता. कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या जागतिक किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होण्याची शक्यता असते.
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांचा आढावा इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या नियमितपणे घेत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती वाढत राहिल्यास १ जुलै रोजी दिलेली सवलत पुढील आढाव्यात मागे घेतली जाऊ शकते.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या बाबतीत सरकार दर शक्य तितके स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढल्यास आणि तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढल्यास भविष्यात घरगुती गॅसच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.