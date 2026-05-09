/LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडच्या दरात बदल? दिलासा की टेन्शन? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील आजचा भाव

LPG Price Today 09 May 2026: आज जर तुम्ही आज गॅस सिलेंडर बुक करणार असाल, तर त्याआधी तुमच्या शहरातील एलपीजीचा सध्याचा दर काय आहे ते जाणून घ्या.
Domestic-Commercial Gas Price Today 09 May 2026: देशभरात एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतींबाबत ९ मे २०२६ रोजी तेल कंपन्यांनी नवीन दर जाहीर केले आहेत. मात्र यावेळी घरगुती १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. घरगुती गॅसचे दर मार्च २०२६ नंतरपासून स्थिर राहिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी सिलेंडरच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. मात्र कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे.
अहमदनगर – ₹926.50 | ₹3,113.00, अकोला – ₹933.00 | ₹3,152.50, अमरावती – ₹946.50 | ₹3,183.00, औरंगाबाद – ₹921.50 | ₹3,129.50, भंडारा – ₹973.00 | ₹3,259.00, बीड – ₹938.50 | ₹3,159.00, बुलढाणा – ₹927.50 | ₹3,132.00, चंद्रपूर – ₹961.50 | ₹3,235.50, धुळे – ₹933.00 | ₹3,139.00, गडचिरोली – ₹982.50 | ₹3,273.50, गोंदिया – ₹981.50 | ₹3,273.50, ग्रेटर मुंबई – ₹912.50 | ₹3,024.00, हिंगोली – ₹938.50 | ₹3,155.00, जळगाव – ₹918.50 | ₹3,113.50, जालना – ₹921.50 | ₹3,136.00, कोल्हापूर – ₹915.50 | ₹3,047.00, लातूर – ₹937.50 | ₹3,149.50, मुंबई – ₹912.50 | ₹3,024.00, नागपूर – ₹964.50 | ₹3,248.00, नांदेड – ₹938.50 | ₹3,155.00, नंदुरबार – ₹925.50 | ₹3,051.00, नाशिक – ₹916.50 | ₹3,100.00, उस्मानाबाद – ₹937.50 | ₹3,155.50, पालघर – ₹924.50 | ₹3,052.50, परभणी – ₹939.00 | ₹3,160.50, पुणे – ₹916.00 | ₹3,084.50, रायगड – ₹923.50 | ₹3,049.50, रत्नागिरी – ₹927.50 | ₹2,123.00, सांगली – ₹915.50 | ₹3,047.00, सातारा – ₹917.50 | ₹3,091.50, सिंधुदुर्ग – ₹927.00 | ₹3,073.50, सोलापूर – ₹920.50 | ₹3,124.00, ठाणे – ₹912.50 | ₹3,026.00, वर्धा – ₹973.00 | ₹3,263.50, वाशीम – ₹933.00 | ₹3,145.00, यवतमाळ – ₹954.50 | ₹3,197.00.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर स्थिर असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत शहरनिहाय मोठा फरक दिसत असून, व्यवसायिक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम कायम राहणार आहे.